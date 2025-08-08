Aparcar en Luanco, la misión imposible de todos los veranos: "Faltan plazas de estacionamiento"

Estacionar en Luanco en verano es poco menos que una odisea. Pese a que existen varios aparcamientos en la capital gozoniega, que durante la temporada estival triplica su población, a media mañana se quedan pequeños cuando hace día de playa. Esta situación la padecen los turistas, los veraneantes, y lo que son de Luanco de toda la vida. Ayer, uno de los días más calurosos en lo que va de verano fue una jornada de silla, sombrilla y playa. Y, por supuesto, de quebraderos de cabeza para intentar dejar el coche.

1

Ir a Luanco en coche es "horrible y desesperante", según Maite Sanchez, habitual de la playa de Santa María. "Faltan aparcamientos pero ya no hay suelo", explica a su lado su marido, Víctor Fernández, que conoce bien el concejo gozoniego porque es de Bañugues, y no imagina otro lugar en el que construir aparcamientos. "Tenemos venido a Luanco y tener que marchar por no encontrar en donde aparcar", añade. Marcharse del pueblo por no conseguir donde estacionar el vehículo es uno de los comentarios más repetidos a primera hora de la tarde.

3

Ayer, estos vecinos de Gozón consiguieron aparcar en el nuevo parking situado en el las inmediaciones del puerto nuevo. Conseguir hueco no fue cuestión de suerte, sino de previsión, ya que llegaron antes de las 11.00 horas para tratar de garantizarse un sitio en el estacionamiento, que este verano estrena parquímetro automático. "Si queremos servicios hay que pagarlos: en Oviedo o en Gijón cuesta una hora lo que aquí 12", defiende Fernández.

4

El parquímetro, teniendo en cuenta su proximidad a la costa luanquina y la multitud de usuarios que tras estacionar se dirigen al arenal, tiene un "tique único" de 12 horas por 2, 50 euros. Si bien, su puesta en marcha no convence a todos. "Esto está fatal porque está limitado al pago, y si quieres cambio tienes que irte a los quintos infiernos", opina José Antonio Ferrería, otro de los que opta por el entorno del puerto para dejar el coche antes de disfrutar de un día de playa. Este conductor también se queja del exceso de celo de la Policía en la vigilancia de zona azul, tras recibir una multa en una zona próxima al improvisado parking portuario. "Siempre se había aparcado en todos los sitios libres y vi que varios coches estaban aparcados en la explanada. Al final la multa fue de 200 euros. Después de eso pusieron una señal de advertencia", abunda.

"Aparcamos a las diez y media y ya estaban la mayoría de sitios ocupados", comentan Miguel Melia y Mila Marmor, que llegan a Luanco desde Mallorca para disfrutar de la costa cantábrica. Esta pareja es el ejemplo de que en la villa marinera también es necesario el estacionamiento de rotación, ya que dejaron el coche solo durante unas horas para conocer las calles de Luanco.

Adela Argüelles es otra de las que coinciden en que "faltan estacionamientos, aunque este aparcamiento, ahora que lo han reformado, está bien para ir a la playa", dice de la explanada del puerto. "Venimos todas las semanas porque nos gusta el pueblo, el ambiente y los servicios, apunta Miguel Revilla, que acompaña a Argüelles en sus visitas desde las cuencas. ○n