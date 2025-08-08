El "boom" turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: "El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros

El crecimiento progresivo de la actividad turística en Avilés es un hecho. Fuentes municipales apuntaban hace unos días que "podemos estar ante un verano de récord en la villa". Y un paseo por la ciudad parece reflejar esa efervescente actividad turístico. Pero, ¿ese aluvión de visitantes se traduce en ingresos para sectores como el hostelero? Hay opiniones para todos los gustos: desde lo que aseguran que el gasto de los clientes es cada vez menor hasta los que celebran que desde julio están haciendo el agosto.

La mayoría de hosteleros consultados por este periódico aseguran que tienen la percepción de que "hay mucha más gente en Avilés que el año pasado", pero sienten que los ingresos son similares a los de campañas anteriores. "Lo lógico es pensar que estamos ganando dinero de la mano del crecimiento del turismo, pero lo cierto es que a veces tenemos mesas de cuatro personas en las que consume uno", aseguró María José Díaz, presidenta de la patronal de hostelería, Otea, en Avilés.

Fuentes de la Ucayc (Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca) justifican estas situaciones señalando que "los precios de los alojamientos han subido, cada familia tiene que hacer sus números y gestionar los gastos que quiere hacer cuando viaja". No obstante, añaden que "la calle está llena de gente y eso acaba repercutiendo de forma positiva en el sector servicios de la villa".

Los visitantes no siguen una conducta determinada. Los hosteleros destacan que "aquellos que conocen la zona suelen reservar por teléfono el día anterior, pero los nuevos se acercan a la puerta y preguntan por disponibilidad, a muchos no les importa esperar un rato". Los menús triunfan entre los trabajadores que recurren a estos establecimientos para comer en el descanso de su jornada laboral. Los turistas tienden a ojear la carta y decantarse por esta oferta más personalizada.

Los productos tradicionales son un seguro, la fama que se han ganado lejos del Principado hace que los turistas tengan clara sus elecciones. "La fabada es lo que más se vende, sin duda, a la gente le da igual que haga calor, no paramos de sacar raciones", comentó Rodrigo Suárez, propietario de la sidrería Casa Lin. Concretamente en la zona, el pescado también triunfa, especialmente, el bonito. Los profesionales aseguran que "Avilés es la capital del pescado en Asturias".

Más allá de los grandes platos, los profesionales destacan el consumo de embutidos y marisco. "Vendemos muchísimos mejillones y hay gente que es muy fan de la longaniza", afirmó Suárez. Para endulzar las comidas no hay consenso, muchos se van sin comer postre y otros son muy fieles a un tipo de tarta determinado. En lo que coinciden la gran mayoría de los comensales, es que rara vez perdonan un café ya sea con o sin una piedras de hielo.

Autocrítica constructiva

La evolución de la comarca es muy positiva, el auge es repentino y algunos hosteleros creen que "muchos de los establecimientos todavía se están adaptando a esta nueva realidad de Avilés". Una de las quejas más repetida entre los visitantes es la falta de oferta durante algunos días de la semana que la gran mayoría de negocios aprovechan para descansar.

"Lógicamente el descanso es fundamental en cualquier sector y trabajo, pero hay que aprovechar estas épocas tomándoselo más en serio. Sales un lunes a comer o a cenar y no hay nada abierto", reflexionó Díaz, analizando uno de los puntos a mejorar en la villa. "Tenemos que darle al turista un servicio óptimo y completo. Si fallamos en esto, estamos condenados a que utilicen Avilés para tomar una caña y acaben yendo a Gijón a comer", añadió, advirtiendo de las consecuencias que puede llegar a tener esta queja.