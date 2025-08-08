Buscan fugas en el saneamiento de Arnao como posible causa de las grietas
No se detectan averías en la primera jornada de inspección de las tuberías con cámaras
I. G.
Las labores para atajar el problema de las grietas en la explanada de Arnao que da acceso al Museo de la Mina ya están en marcha. La empresa pública estatal Tragsa se desplazó ayer por la mañana al poblado de Arnao para analizar la red de saneamiento ante posibles fugas, que hasta el momento no han sido localizadas en las tuberías analizadas.
El equipo de Tragsa se valió de dos cámaras para inspeccionar diferentes tramos de la red de saneamiento que procede del poblado de Arnao, así como de la parte que conecta en el interceptor que procede de Santa María del Mar.
Para facilitar la inspección de las tuberías analizadas por Tragsa, previamente el Ayuntamiento de Castrillón encargó al área de Obras una limpieza de ese tramo de tuberías. La labor de la empresa pública continuará la próxima semana, una vez que las labores de limpieza, que continúan hoy, sean acondicionadas para que las cámaras puedan captar con nitidez los posibles fallos.
El objetivo de estos trabajos se centra en detectar posibles fugas que puedan ser parte de lo que provoca el hundimiento en la explanada que da acceso al museo y al poblado, sin que por el momento se haya localizado ninguna en las tuberías analizadas, según detallaron desde el Ayuntamiento de Castrillón.
Salvo que haya roturas o fugas en el tramo de tuberías de saneamiento que será analizado la próxima semana por Tragsa, las labores para dar con el problema que generó las grietas y el hundimiento de la explanada continuarán. Otra de las cuestiones que aún quedan pendientes es el análisis de la estructura del muro, una labor que prevé ejecutar la Demarcación de Costas, que fue el organismo encargado de ejecutar el recrecimiento de esa pared. Además, el Ayuntamiento contratará un estudio geológico para analizar el movimiento de tierras y de paso intentar garantizar la estabilidad de este entorno, que en los últimos días ha sido vallado.
