Castrillón reserva 70.000 euros para las fiestas y las Ampas
Las subvenciones fueron aprobadas por la Junta de Gobierno en una reunión celebrada ayer
En una reunión celebrada ayer por la mañana, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castrillón autorizó las bases y la convocatoria de la subvención para la realización de fiestas locales. El Consistorio reserva una partida de 60.000 euros, misma cantidad que el año pasado, que se repartirán entre las asociaciones solicitantes en función de la duración de las fiestas, de su programación musical y de si se programan actividades infantiles o lanzamiento de fuegos artificiales. En esa misma reunión, el órgano de gobierno dio luz verde a las subvenciones previstas para las Ampas del municipio. Se repartirán 10.000 euros que se distribuirán teniendo en cuenta criterios como la colaboración en eventos deportivos, culturales, sociales o festivos organizados por el Ayuntamiento y los Patronatos. Estas agrupaciones contarán con un plazo de 20 días naturales a partir de que la convocatoria se publique en el Bopa para solicitar las subvenciones, mientras que las comisiones de fiestas tendrán diez .
