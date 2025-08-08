La cerveza con superhéroes y picadillo llena La Exposición: una curiosa mezcla de festival en Avilés

El mundo de los superhéroes ha cambiado mucho. Yola Pale y Leiner Armijos son dos de ellos, que se encargan de repartir folletos para promocionar la comida y la bebida de dos puestos del festival de la cerveza. "Soy súper biela", afirma Armijos, que detalla que en su país, Ecuador, es como se denomina la cerveza, la popular bebida que concentra la actividad festiva en La Exposición hasta el próximo día 14. Hay puestos de comida y bebida. Fran Ariza defiende que el bocadillo que más se vende es el de picadillo de ciervo o jabalí y que marida "muy bien" con la cerveza.

Yola Pale y Leiner Armijos, los superhéroes del festival. / M. C.

"Es un buen sitio para probar cervezas diferentes", señala Ana Martínez, con una artesana en la mano. Está sola esperando a sus amigas y vaticina que será "una gran noche". La corverana Iris Palomino y el gijonés Kevin Prada se toman una con limón y una tostada respectivamente.

Iris Palomino y Kevin Prada, ayer, en la Cerveza. / M. C.

"Del festival, a mi me gusta la cerveza rubia, el ambiente...", afirma Nicolás Fernández y a Begoña Gago le gustan las artesanas. Todos ellos son los primeros en estrenar este festival, que abrió ayer a las 18.00 horas. Los primeros en subirse al escenario fueron los miembros de "The Classic rock band", que ya a primera hora probaban sonido y adelantaban algo de su repertorio. "Birras y rock, qué más se le puede pedir a la vida", remató Marcos Álvarez con nada más darle un trago a una cerveza tipo Ipa.