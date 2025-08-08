Los cursos de la Factoría Cultural abren su plazo de inscripción

Abiertos los plazos para inscribirse en los cursos gratuitos que oferta la Factoría Cultural. Se empezarán a impartir a mediados de agosto y su objetivo es promover la formación gratuita en arte, fomentar la participación ciudadana y generar acceso inclusivo a la cultura.

El primero de los talleres será el de batería, impartido por el profesor Sergio Álvarez y destinado a niños menores de 16 años que quieren aprender a tocar este instrumento. El día 18 comenzarán el taller de miniaturas, que consiste en modelar en Tinkercad, preparar archivos para impresión, usar impresoras 3D para finalmente pintar las piezas obtenidas; y el taller de cianotipias, una técnica fotográfica basada en la exposición a la luz solar de los negativos. El último de todos es la Intervención Muralística dirigido a mujeres adultas con enfoque en bienestar y empleabilidad. Este se dividirá en cuatro fases: muralismo, centrado en su diseño; aplicación de los vinilos decorativos, creación de tipografías artísticas, diseño de espacios verdes y usos saludables. Se le dedicarán más de 160 horas entre agosto y noviembre.

Fechas de los talleres

Taller de Batería: del 14 al 27 de agosto. Taller de miniaturas: del 18 al 22 de agosto. Taller de cianotipias: a partir del 18 de agosto, impartido por Nicolás Cancio. Taller de murales: del 20 de agosto al 10 de noviembre.