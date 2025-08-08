El Ewan Day convierte el Agüil en un "lugar mágico"

El festival Songs for an Ewan Day 2025 comienza esta tarde en el bosque del Agüil, "un lugar mágico" en palabras de la concejala de Festejos de Castrillón, Marian Carbajal, con la música como principal atractivo y todo pensado para "todas las edades", remarcó Pepe Reina, miembro de la organización de este espectáculo, que cumple diez años, tantos como bandas tocarán en el festival. El Ewan elabora cada año un programa que compagina veteranía y bandas emergentes que poco a poco se van haciendo un hueco en el panorama musical. Reina puso ejemplos de esos artistas emergentes como Mafalda Cardenal, que tocó el pasado año en el Ewan y "va a grabar en Los Ángeles". "La evolución de ‘Malmö 040’ es una auténtica locura", señaló para referirse a continuación a "Lemot" y destacar su buen hacer en el amplio abanico del pop rock. "Sin ‘Smile’ no hay festival", bromean los organizadores de este festival asentado en el panorama festivo asturiano ya que los vascos casi han tocado en todas las ediciones. "Es un festival cercano, como si se tratara de una sala pero en un bosque", expresaron poco después de hacer una invitación "a todo el mundo para disfrutar de un fin de semana de gastronomía, deporte y música".

Los conciertos comienzan a las 20.30 horas. Los encargados de abrir la décima edición del festival serán "Lena Shan". Le seguirá "Lemot" a partir de las 21.15 horas. Una hora después le cogerá el testigo "Puño Dragón". Los dos últimas actuaciones de la jornada correrán a cargo de "Smile" a las 23.15 y de Coti, a las 00.45 horas. Mañana abrirá Alex Wall (20.30 horas), continuará Mateo Eraña (21.15), "Mr. Kilombo" tocará a las 22.15. Cerrarán el festival Mafalda Cardenal y "Malmö 040".