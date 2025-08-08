El festival Rockvera estrenará una exposición de carteles

El festival Rockvera regresa el próximo sábado 30 de agosto para llenar la localidad de Las Vegas con la música de destacadas bandas del panorama musical rock y metal nacional. Como viene siendo habitual, la entrada al festival será totalmente gratuita y, como novedad para esta edición, la organización va a fletar autobuses directos desde Oviedo y Gijón para atraer más público a la cita. Otra de las grandes innovaciones será la exposición de carteles de ediciones anteriores, situada en el hall del Teatro El Llar. "Maverick", "Ochobre", y "Tribute Against the Machine" son algunas de las bandas elegidas para impregnar el municipio de la cultura rock. "Es una cita que muchas personas esperan, que tiene ya un público muy fiel en Asturias, y que va traspasando fronteras porque cada vez más notamos la presencia de mucho público de fuera de Asturias, especialmente de la zona norte", señaló el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, José Luis Montes.