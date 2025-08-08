El festival Rockvera estrenará una exposición de carteles
La organización fletará buses desde Oviedo y Gijón a Las Vegas durante el certamen
El festival Rockvera regresa el próximo sábado 30 de agosto para llenar la localidad de Las Vegas con la música de destacadas bandas del panorama musical rock y metal nacional. Como viene siendo habitual, la entrada al festival será totalmente gratuita y, como novedad para esta edición, la organización va a fletar autobuses directos desde Oviedo y Gijón para atraer más público a la cita. Otra de las grandes innovaciones será la exposición de carteles de ediciones anteriores, situada en el hall del Teatro El Llar. "Maverick", "Ochobre", y "Tribute Against the Machine" son algunas de las bandas elegidas para impregnar el municipio de la cultura rock. "Es una cita que muchas personas esperan, que tiene ya un público muy fiel en Asturias, y que va traspasando fronteras porque cada vez más notamos la presencia de mucho público de fuera de Asturias, especialmente de la zona norte", señaló el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, José Luis Montes.
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Cierra uno de los quioscos más veteranos de las calles de Avilés: 'Es toda una vida, no son solo los 37 años que estuve yo
- ¿Por qué hay un reguero de locales vacíos en Avilés? La clave está en este sector
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- El novedoso modelo de vivienda intergeneracional en Avilés: cinco mayores de 65 años compartirán servicios comunes en un edificio de Villalegre por cada menor de 35
- Este es el rincón secreto de Avilés donde se encuentra la casa del ratoncito Pérez
- Así es la Senda del Escañorio, el 'pulmón verde' de Corvera, recién reformada y con una imponente cascada