Una noche de verano con Rodríguez-Ovejero: el presidente de Satec reúne a 200 invitados por su cumpleaños
"Con ellos he compartido vivencias, agradezco que vengan"
Una luna casi llena en un cielo completamente despejado, 22 grados y más de 200 personas para celebrar por todo lo alto el 74º aniversario de Luis Rodríguez-Ovejero, presidente de la multinacional tecnológica Satec. Familiares y representantes de los más variados sectores (ciencia, medicina, universidad, cultura, política y empresa) se dieron cita un año más en su casa de San Martín de Laspra para acompañar al cumpleañero.
"Somos muchos, mayoritariamente asturianos y madrileños que veranean en Asturias. Personas con las que he compartido vivencias y a las que agradezco que vengan. Algunos también se reencuentran todos los años aquí. Es muy bonito reunirse así", dijo ilusionado el empresario, antes de recibir a sus invitados, que le iban entregando regalos que sus nietas, afanadas, llevaban a la casa.
Entre los invitados estaban, entre otros, Luis Fernández-Vega, presidente de la Fundación Princesa de Asturias; Manuel Villa-Cellino, presidente del consejo rector de la Universidad Antonio de Nebrija; Francisco Rodríguez, fundador de Reny-Picot; Matías Rodríguez Inciarte, exvicepresidente del Banco Santander; Manuel Arroyo, nuevo vicepresidente mundial y jefe de marketing de Coca‑Cola; Jesús Alonso, presidente del Grupo Daniel Alonso y de Idesa; Javier Sáenz de Jubera, presidente de Total Energies; Alfredo Suárez, presidente de Asturmadi; o Pedro Sáinz de Baranda, consejero de Acerinox. Asistieron también Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, y José Manuel Vaquero, exdirector general. También acudieron el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso; y la edil Marián González-Carbajal. También el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega.
"Nos conocemos casi todos y muchos nos vemos aquí año tras año", comentaron Javier Sáenz de Jubera y el cirujano Miguel Hevia. "Es un día de celebración en el que está muy bien juntarse para disfrutar y para conversar de manera distendida entre amigos", comentó Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Ópera de Oviedo y hermano del anfitrión.
Y para eso dio la noche, para conversar distendidamente sobre los más variados asuntos, unas veces en grupos reducidos y otras con saludos y comentarios cruzados bajo una luna casi llena en una noche de verano.
