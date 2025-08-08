Podemos pone en duda la correcta celebración del concurso de ganado

Podemos pone en duda la correcta celebración del certamen ganadero de San Agustín. Tras quedar desierto el lote de la gestión ganadera del concurso, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, los exsocios del gobierno local ponen en duda que la tramitación pueda hacerse a tiempo para el correcto funcionamiento del concurso, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento. "En la formación morada se conocen los entresijos de las licitaciones públicas y la enorme dificultad en la gestión y organización de la feria ganadera", han advertido.

En primer lugar, desde Podemos acusan al gobierno local de mentir. Tal y como publicó este periódico en su edición de ayer, en la plataforma de contratación pública el contrato figura como desierto porque ninguna empresa presentó ofertas para hacerse con el lote de la gestión ganadera; si bien, desde el Ayuntamiento se aseguró que esta circunstancia no se debía "a que no hubiese empresas interesadas", sino a que "se presentó mal la documentación".

"En caso de haberse hecho mal la gestión habría de aparecer el nombre de la persona jurídico o sociedad mercantil que hubiera concurrido, pero con indicación de la documentación erróneamente presentada", aseguran desde Podemos, que ponen como ejemplo el procedimiento de la contratación de las carrozas de la Cabalgata, "a la que concurrieron dos personas, pero no cumplieron un requisito".

Desde Podemos advierten también que desde el gobierno local "no se explica qué trámite se va a seguir para volver a sacar la licitación", después de que desde el gobierno local se dijese que "hay otros procedimientos para solucionarlo", sin más concreciones.