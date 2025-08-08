Rajoy, en Avilés: "El problema del estado de las autonomías es la falta de lealtad", dice el expresidente

Mariano Rajoy fue el presidente del Gobierno de España entre los años 2011 y 2018. Ese año fue el de la sentencia del caso Gurtel y la primera moción de censura que triunfó de la democracia. Junto a Benigno Pendás, el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de los cursos de La Granda, pasó revista al intento de secesión de Cataluña –"La democracia si es atacada tiene instrumentos para defenderse", señaló en referencia a la aplicación del Artículo 155 en 2017, cuando el Gobierno central asumió la gestión de la comunidad autónoma.

Al respecto de la agencia tributaria catalana señaló: "El gran problema del Estado de las autonomías es la falta de lealtad". "Es un disparate atentar contra la igualdad de las autonomías porque necesitemos siete votos", recalcó.

Rajoy estuvo acompañado por muchos de sus compañeros de partido: los expresidentes regionales Isidro Fernández Rozada y Mercedes Fernández, el actual líder, Álvaro Queipo y también participó la presidenta de la junta local, Estefanía Rodríguez. Además, escuchó al expresidente el diputado nacional del PP Silverio Argüelles.

El expresidente, a instancias de Pendás, ahondó en el Estado de las autonomías. "Pese a todo, el balance que podemos hacer es positivo", reconoció. "Con las autonomías hemos estado más cerca de los problemas de la vida de la gente", señaló.

En su primera intervención habló de sus vínculos asturianos: "Mi padre era juez, pero cuando ascendió a magistrado había que pedir una capital de provincia. Desde Carballino pasamos a Oviedo. Allí nació mi hermano Luis. Luego, muy pronto, nos fuimos a León. La razón es muy clara: en León el juez tenía casa y en Oviedo no y los jueces no ganaban mucho", confesó.

El expolítico comparó su gestión con la de Pedro Sánchez: "En siete años, aprobé siete presupuestos. En el mismo tiempo, Sánchez sólo ha aprobado tres". Calificó el Gobierno del socialista como "Frankenstein". "Sánchez es el primer presidente que no ha ganado las elecciones", destacó. Las últimas las ganó Feijóo, pero no obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso, que es el que elige al presidente, reconoció asimismo.