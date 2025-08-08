Intenta robar una mochila en la playa de Xagó y acaba tratando de darse a la fuga de unos bañistas que le plantaron cara
Los hechos tuvieron lugar esta mañana y la víctima no quiso poner denuncia ante la Guardia Civil
La colaboración ciudadana evitó un robo esta mañana la playa de Xagó. Un individuo trató de llevarse a la carrera la mochila de un bañista, pero la rápida intervención de un grupo de ciudadanos que vio la maniobra logró que el caco se fuese sin botín.
Según testigos, los hechos tuvieron lugar por la mañana en la playa de Xagó. Fue allí donde vieron a un grupo de personas que se encontraba merodeando alrededor de los enseres de algunos bañistas hasta que, en un momento dado, uno de ellos cogió una bolsa y echó a correr.
Un grupo de personas que divisó la "jugada" echó a correr tras el ladrón, que ante la presión de la situación se deshizo de la mochila.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, si bien, la víctima del robo no quiso denunciar los hechos.
Gozón, un concejo seguro
Desciende la criminalidad en Gozón. Así lo aseguró esta semana la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en la reunión de la Junta Local de Seguridad. Según los datos aportados por la socialista, las infracciones penales han disminuido este año en comparación con 2024. Los robos con fuerza en las cosas han descendido un 36% y no se registran, en lo que va de año, ningún robo con intimidación. Además, las estadísticas señalan que los delitos de cibercriminalidad, han bajado en este semestre un 33% en el municipio.
