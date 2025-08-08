Rock, blues, punk y country para cerrar el Factoría Sound
"Hippies and Cowboys", "Vulvarine", Lilly Hiatt y "Moonshine Wagon" serán los encargados de sellar la temporada del festival
PELAYO MÉNDEZ
Las entradas y los bonos para los cuatro conciertos del último trimestre del festival Factoría Sound salen a la venta en el día de hoy. Se podrán adquirir en la Casa de Cultura de Avilés, en la red de cajeros Unicaja y en la web del Palacio Valdés. Los elegidos para cerrar el año en este certamen que gira en torno al mundo del rock son: "Hippies and Cowboys", banda originaria de Houston conocida por su estilo energético que fusiona country, rock sureño y blues con un toque moderno; "Vulvarine", banda de rock feminista originaria de Viena, conocida por su potente sonido, su mensaje empoderador y sus letras cargadas de crítica social; Lilly Hiatt, cantautora estadounidense nacida en Nashville e hija del reconocido músico John Hiatt; y "Moonshine Wagon", banda de bluegrass punk originaria de Vitoria-Gasteiz, que se ha hecho un nombre internacional por su explosiva fusión de estilos, a día de hoy, es una de las bandas más destacadas del underground europeo mezclando lo acústico y lo salvaje.
"Hippies and Cowboys" serán los encargados de abrir la recta final del Factoría Sound el próximo sábado 11 octubre. "Vulvarine" recogerá el testigo y acaparará todo el protagonismo el último viernes del mes de octubre, día 31. Una semana después, 7 de noviembre, "Lilly Hiatt" aterrizará por primera vez con su nuevo show en la villa de Avilés. "Moonshine Wagon" cerrará el año con el caos que caracteriza sus representaciones el viernes 19 de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Cierra uno de los quioscos más veteranos de las calles de Avilés: 'Es toda una vida, no son solo los 37 años que estuve yo
- ¿Por qué hay un reguero de locales vacíos en Avilés? La clave está en este sector
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- El novedoso modelo de vivienda intergeneracional en Avilés: cinco mayores de 65 años compartirán servicios comunes en un edificio de Villalegre por cada menor de 35
- Este es el rincón secreto de Avilés donde se encuentra la casa del ratoncito Pérez
- Así es la Senda del Escañorio, el 'pulmón verde' de Corvera, recién reformada y con una imponente cascada