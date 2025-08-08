Rock, blues, punk y country para cerrar el Factoría Sound

Las entradas y los bonos para los cuatro conciertos del último trimestre del festival Factoría Sound salen a la venta en el día de hoy. Se podrán adquirir en la Casa de Cultura de Avilés, en la red de cajeros Unicaja y en la web del Palacio Valdés. Los elegidos para cerrar el año en este certamen que gira en torno al mundo del rock son: "Hippies and Cowboys", banda originaria de Houston conocida por su estilo energético que fusiona country, rock sureño y blues con un toque moderno; "Vulvarine", banda de rock feminista originaria de Viena, conocida por su potente sonido, su mensaje empoderador y sus letras cargadas de crítica social; Lilly Hiatt, cantautora estadounidense nacida en Nashville e hija del reconocido músico John Hiatt; y "Moonshine Wagon", banda de bluegrass punk originaria de Vitoria-Gasteiz, que se ha hecho un nombre internacional por su explosiva fusión de estilos, a día de hoy, es una de las bandas más destacadas del underground europeo mezclando lo acústico y lo salvaje.

"Hippies and Cowboys" serán los encargados de abrir la recta final del Factoría Sound el próximo sábado 11 octubre. "Vulvarine" recogerá el testigo y acaparará todo el protagonismo el último viernes del mes de octubre, día 31. Una semana después, 7 de noviembre, "Lilly Hiatt" aterrizará por primera vez con su nuevo show en la villa de Avilés. "Moonshine Wagon" cerrará el año con el caos que caracteriza sus representaciones el viernes 19 de diciembre.