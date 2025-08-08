El romántico 48º cumpleaños de la actriz candasina Paula Echevarría

La actriz candasina Paula Echevarría celebró, ayer, su 48º cumpleaños de la forma más especial: rodeada de su familia, en un ambiente íntimo, sencillo y repleto de cariño. El exfutbolista Miguel Torres, su pareja desde hace siete años, ha compartido con sus seguidores una emotiva felicitación a través de Instagram, acompañado de un tierno carrusel de fotografías que no ha pasado desapercibido. En las imágenes, se puede ver el ambiente relajado y familiar que ha marcado la jornada: Paula, sonriente y con su hijo, rodeada de globos rosas y unos llamativos globos en forma de "48" que decoraban el salón de su casa. Vestidos en pijama, junto a ella aparece el pequeño Miki, el hijo que tienen en común. Además, ha querido sumar a la publicacón otras fotografías en pareja o en familia, contando así con Daniela, la hija mayor de Paula fruto de su matrimonio anterior con David Bustamante.