El romántico 48º cumpleaños de la actriz candasina Paula Echevarría
La asturiana recibió una bonita sorpresa por parte de su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, con muchos globos en el salón de su casa
agencias
La actriz candasina Paula Echevarría celebró, ayer, su 48º cumpleaños de la forma más especial: rodeada de su familia, en un ambiente íntimo, sencillo y repleto de cariño. El exfutbolista Miguel Torres, su pareja desde hace siete años, ha compartido con sus seguidores una emotiva felicitación a través de Instagram, acompañado de un tierno carrusel de fotografías que no ha pasado desapercibido. En las imágenes, se puede ver el ambiente relajado y familiar que ha marcado la jornada: Paula, sonriente y con su hijo, rodeada de globos rosas y unos llamativos globos en forma de "48" que decoraban el salón de su casa. Vestidos en pijama, junto a ella aparece el pequeño Miki, el hijo que tienen en común. Además, ha querido sumar a la publicacón otras fotografías en pareja o en familia, contando así con Daniela, la hija mayor de Paula fruto de su matrimonio anterior con David Bustamante.
