Santiago Martínez y El Pravianu, cofrades de honor del Yumay

El próximo jueves 18 de septiembre, en pleno acto de inauguración del Certamen internacional del Jamón Ibérico "Grande Covián", se entregarán los diferentes reconocimientos gastronómicos que anunciaron ayer los Gastrónomos del Yumay en la jornada de ayer. Vicente Prado, "El Pravianu", creador del himno de la asociación gastronómica; y Santiago Martínez, maestro cortador de jamón, serán nombrados cofrades de honor. La Cofradía de la Buena Mesa y los Amigos de la Sidra Brut serán nombrados cofrades de mérito.