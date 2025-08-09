El Ayuntamiento adjudicará la próxima semana la gestión del 141º Certamen de Ganado

El Ayuntamiento de Avilés recurrirá a la fórmula del contrato menor para adjudicar la próxima semana la gestión del Mercado de Ganados para el próximo Certamen de Ganado de San Agustín, que se celebrará en el pabellón de La Magdalena del 24 al 28 de agosto con motivo de las fiestas patronales de la ciudad. Se trata de la 141º edición del certamen ganadero más antiguo de España.

La "gestión ganadera" forma parte del primero de los cinco lotes en que se ha repartido la organización del Certamen de San Agustín. Según recogían las bases oficiales, este lote es el de "la organización de todas las actividades ganaderas realizadas durante el certamen y vigilar por el cumplimiento de la normativa en materia pecuaria, higiénica y bienestar animal durante todo el certamen". Según explicaron desde el Ayuntamiento, la única empresa que ofertó presentó mal la documentación, con lo cual hubo que desestimarla. Señalan también que el contrato figuró como desierto en la plataforma de contratación pública por un error. "Por el importe del lote, la ley permite acudir a un contrato menor y es el procedimiento que se llevará a cabo tras quedar desierto el procedimiento abierto en ese lote", indicaron ayer fuentes de la concejalía de Turismo, de la que depende de la organización de la feria. Desde que se supo que no se había podido licitar el contrato de la gestión del certamen ganadero, como adelantó este periódico, desde el Ayuntamiento se insistió en que "hay otros procedimientos para solucionarlo", que s haría "rápido" y que el Certamen "no corre peligro".