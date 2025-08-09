La Cámara convoca el plan de ayudas para contratar a jóvenes

La Cámara de Comercio de Avilés convoca una nueva edición del programa Talento Joven, con ayudas de hasta 5.000 euros a la contratación de jóvenes destinatarios de la Garantía Juvenil, que son aquellos con edades comprendidas entre los 16 y 29 años (o hasta 30 años con discapacidad igual o superior al 33%) que no estén trabajando, estudiando o recibiendo formación.

El plan de Garantía Juvenil está impulsado por la Unión Europea, y el Programa Talento Joven se lanza de la mano del Programa Operativo Fondos Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Las ayudas que contempla la presente convocatoria se rigen por el cumplimiento de una serie de condiciones. Se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, y se tramitarán y resolverán por estricto orden de entrada, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, hasta el límite del crédito presupuestario establecido.

Las condiciones

El plazo de presentación finaliza el 31 de diciembre de 2025, siempre que no se haya agotado la disponibilidad presupuestaria asociada a la convocatoria. El importe de la subvención concedida por cada contratación realizada será de hasta 5.000 euros.

La contratación deberá formalizarse con personas que en la fecha de inicio de ésta sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que al menos hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Programa Talento Joven.

Únicamente se considerarán válidos a efectos de la presente convocatoria los contratos a jornada completa, que garanticen un mantenimiento mínimo del empleo de seis meses.