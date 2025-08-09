Castrillón recibe a cinco refugiados que huyen de la violencia en Colombia

El alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, recibió en la mañana de ayer a cinco colombianos acogidos dentro del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Javier Orozco es el coordinador de este programa, le acompañan Greyci Solano, activista social defensora de los derechos humanos; Stiven Maldonado, líder de una asociación estudiantil; Claudia Sarasty, abogada penalista; y Maydani Salcedo, Presidenta de la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte –todos ellos presentes en la imagen–.