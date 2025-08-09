Encuentro ciudadano por la paz en Avilés

La plaza de Domingo Álvarez Acebal será escenario el próximo martes, día 12, a las 22.00 horas, de encuentro ciudadano organizado por asociaciones vecinales, culturales, sociales, de personas mayores y

comisiones de fiestas para alzar la voz ante la escalada de violencia en Palestina e Israel. Se anima a los participantes a acudir con un vela, que permanecerán encendidas mientras se dará lectura a un manifiesto en el que se abogará por el fin inmediato de la violencia contra la población civil, la entrada urgente de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas y el respeto a los acuerdos internacionales y a los derechos humanos. Sus impulsores incidieron en que "este acto no tiene siglas, ni banderas, ni colores. Es un acto ciudadano. Un acto de personas que creemos que otra forma de estar en el mundo es posible".