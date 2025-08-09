Encuentro ciudadano por la paz en Avilés
La plaza de Domingo Álvarez Acebal será escenario el próximo martes, día 12, a las 22.00 horas, de encuentro ciudadano organizado por asociaciones vecinales, culturales, sociales, de personas mayores y
comisiones de fiestas para alzar la voz ante la escalada de violencia en Palestina e Israel. Se anima a los participantes a acudir con un vela, que permanecerán encendidas mientras se dará lectura a un manifiesto en el que se abogará por el fin inmediato de la violencia contra la población civil, la entrada urgente de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas y el respeto a los acuerdos internacionales y a los derechos humanos. Sus impulsores incidieron en que "este acto no tiene siglas, ni banderas, ni colores. Es un acto ciudadano. Un acto de personas que creemos que otra forma de estar en el mundo es posible".
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- El novedoso modelo de vivienda intergeneracional en Avilés: cinco mayores de 65 años compartirán servicios comunes en un edificio de Villalegre por cada menor de 35
- Ver para creer en Avilés: detenida una madre por conducir ebria (con su hija y dos amigos a bordo, todos menores) y chocar contra cuatro coches
- Este es el rincón secreto de Avilés donde se encuentra la casa del ratoncito Pérez
- Así es la Senda del Escañorio, el 'pulmón verde' de Corvera, recién reformada y con una imponente cascada