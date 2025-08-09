Fernández Rozas, catedrático de Derecho Internacional Privado: "La Justicia española está politizada; ahora se inclina a favor de la derecha"

José Carlos Fernández Rozas (Oviedo, 1950) es catedrático de Derecho Internacional Privado y director del Máster de Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ayer participó en los Cursos de La Granda para hablar sobre Rafael Altamira. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la pausa de la sesión.

¿Cómo valora la implementación de la inteligencia artificial en los procesos jurídicos?

Es una maravilla, soy absolutamente fanático de la inteligencia artificial, pero hay que saber utilizarla. En el mundo jurídico es una herramienta extraordinaria. Ayuda a preparar casos, permite esquematizar conflictos y es muy resolutiva en estos términos. No está plenamente perfeccionado, a veces los datos que te da no son ciertos o se lía con las fechas de las sentencias. De momento, cuando lees un escrito hecho con la inteligencia artificial tiene una serie de elementos y unas construcciones gramaticales que te permiten identificarlo como tal. No obstante, ha avanzado mucho en los últimos años y es un recurso extraordinario, si se le nutre con buena información. Uno de sus grandes problemas es el trabajo con datos confidenciales, pero ya hay códigos éticos en marcha para regularlo.

¿Cuál es el principal déficit del actual sistema universitario español en la formación jurídica?

Es una buena pregunta (risas), tenemos que entender que la Universidad está ante una nueva generación. El sistema de reclutamiento es totalmente diferente, eso evita que haya caciquismo y facilita la democracia, aun así, los controles son deficientes. La gran amenaza del presente es la enseñanza universitaria privada, inculca una determinada ideología y funciona como un negocio. Los sentimientos de investigación han pasado a un segundo plano por el fenómeno de la "titulitis». Sin ir más lejos, la Universidad de Oviedo ofrece unos másteres extraordinarios, pero mucha gente va a universidades privadas pagando cinco o seis veces más. Es complicado de comprender, pero está de moda.

Cada vez queda menos para el desembarco de la Universidad Nebrija en Avilés. ¿Ve potencial en esta ciudad para acoger estudios universitarios?

Por supuesto. Avilés siempre ha estado relacionado con la cultura y ya era hora de dar este paso en la ciudad. La verdad es que este es un tema muy polémico, pero yo soy asturiano y he sido catedrático de la Universidad de Oviedo. Recuerdo un día que estaba yo en mi despacho haciendo la tesis y llegó Aurelio Menéndez hablando de la Universidad de Asturias. Fue algo tremendo en aquel momento, muchos se reían de aquella propuesta, pero ahora hay una Facultad de Ingeniería de Minas en Mieres. En su momento, fui el primer catedrático de la Universidad de Oviedo que dio clase, como catedrático, en la Diplomatura de Económicas de Gijón. Soy totalmente partidario de la descentralización, pero si usted me pregunta la Universidad de Oviedo o la Universidad de Asturias, me quedo con la primera. Es muy importante que la descentralización sea progresiva y consensuada, estoy totalmente de acuerdo con la política de este equipo rectoral.

¿Está politizada la Justicia en España?

Claramente. No estoy de acuerdo con lo que se dice del Gobierno actual, pero, fuera de esta consideración, hay elementos muy preocupantes en varias áreas. La politización obedece a la propia profesión, el juez tiende a ser conservador. El sistema del poder judicial no está perfeccionado, no hay un reclutamiento de jueces que permita entrar a determinados estratos sociales. Realmente es cambiante, puede estar politizada de un lado o de otro, está claro que ahora está inclinada a favor de la derecha.

¿Qué opinión le merece la imputación del fiscal general del Estado?

No estoy de acuerdo con esa imputación, faltan argumentos jurídicos. Creo que no se han respetado las reglas propias del procedimiento, volviendo a la pregunta anterior, ese asunto está claramente politizado. Ahora bien, también creo que debería haber dimitido antes de llegar a esto.

Donald Trump está decretando aranceles unilaterales bajo la lógica del "America First». ¿Cómo afectan estas políticas al marco jurídico internacional del comercio?

Soy profesor de Comercio Internacional y se ha acabado la asignatura (risas). En el siglo XX vivimos la Primera Guerra Mundial, acabó con la Sociedad de las Naciones intentando lograr la paz. La Segunda Guerra Mundial también tuvo muchas repercusiones: el pacto de Bretton Woods, el retorno a un sistema de mercado y la creación del Fondo Monetario Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Luego, en 1995, se planteó suprimir los aranceles y parecía que iba a llegar un cataclismo global. Esto a mí me recuerda mucho a la ascensión del nazismo y de todas las consecuencias negativas que tuvo, es necesario superar esta etapa y reconstruir otra vez la sociedad. Sinceramente, yo no sé qué explicar al año que viene en clase, porque yo me dedico a explicar el arancel y no sé lo que voy a explicar. Tengo claro que no me voy a dedicar a arremeter contra Donald Trump, es bastante obvio que es una persona impresentable, pero esto yo no se lo quiero inculcar a nadie.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que quieran empezar la carrera de Derecho?

Tienen que buscar desde un primer momento la especialización. La Universidad de Oviedo es muy buena, tiene muy buenos profesores y permite una formación íntegra. El problema es la región donde vivimos, es una zona deprimida, donde se va mucha gente al año porque no hay posibilidades de trabajo. Yo soy un trasterrado, saqué la cátedra de Derecho Internacional aquí, pero me tuve que ir a desarrollar las enseñanzas fuera. Si la situación fuese diferente, quizá me hubiera quedado en Asturias y hubiera tenido otras posibilidades. Todo depende de cómo esté la situación asturiana, la formación está aquí, pero hay que acabar saliendo fuera de aquí. También recomiendo los planes Erasmus, para salir fuera de Asturias, te digo más, lejos de España y conseguir una formación centrada en el plano internacional. Esta perspectiva cada vez es más importante y nunca debe perderse de vista, independientemente del área en la que nos movamos profesionalmente.