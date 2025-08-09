Hedor y suciedad en pleno centro de Avilés: los "ataques" de las gaviotas a contenedores y bolsas de basura desesperan a los vecinos de Palacio Valdés

Los vecinos de la calle Palacio Valdés, en el tramo en el que se encuentra el coliseo avilesino, ya no pueden más. La basura de establecimientos hosteleros vecinos y las gaviotas están acabando con su paciencia y casi con su salud.

Los malos olores que provocan los contenedores con bolsas llenas de residuos orgánicos, que las aves rompen para alimentarse, penetran y se extienden por los portales a la altura del número 10. Una situación que llevan sufriendo y denunciando desde hace años y que es todavía más insoportable con el calor. Abrir las ventanas, ni se lo plantean.

Según las denuncias interpuestas en el Ayuntamiento y relatadas a este diario, todos los días a las 19.30 horas se colocan los contenedores de quita y pon. Media hora después, "como un reloj", personal de un establecimiento de restauración traslada en una carretilla varias bolsas industriales con la basura acumulada hasta ese momento y los llenan.

En un instante, llegan las gaviotas, que comienzan a picotear las bolsas y sacar los restos de su interior, comiendo unos y desparramando el resto por el suelo.

Por si esto fuera poco, algunos contenedores están rotos, con lo que los líquidos se vierten en la acera. "Los retiran por la noche y al día siguiente al mediodía todavía sigue oliendo que apesta", aseveró uno de los vecinos.

La desesperación es de tal calibre, que los vecinos incluso han llegado a plantear por escrito al Ayuntamiento de Avilés que se instalen cámaras para multar a quienes saquen la basura antes de tiempo y/o incumplan la normativa. Pero de momento no les dan solución.

El concejal responsable del área, Pelayo García, es conocedor de la problemática, y señaló que se ha reforzado la limpieza de contenedores y de la calle, y que se han cambiado varias veces de sitio, pero admite que sin resultados positivos.

El edil añadió que "se están reforzando las labores de inspección en toda la ciudad para evitar estos incumplimientos de los usuarios y advirtiendo de que hay una ordenanza de limpieza y residuos que cumplir, además de estar en marcha la campaña de grandes generadores, donde los restaurantes son uno de los principales objetivos".

La finalidad última es que separen todos los residuos orgánicos, "como les obliga la ley", y los depositen en los contenedores marrones (con tapa y cierre) para evitar las molestias. De hecho, algunos establecimientos ya han sido advertidos de que pueden ser sancionados.

Para Pelayo García el problema de la calle Palacio Valdés se ha convertido de alguna manera en un dolor de cabeza. "El servicio está buscando una solución", aseguró.