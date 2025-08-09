IU denuncia el uso indebido en "La Grapa" del escenario de Castrillón

El grupo municipal de IU de Castrillón ha denunciado que "el escenario Layer", propiedad del Ayuntamiento de Castrillón, se utilizó en el festival de carácter privado La Grapa, desarrollado recientemente en el parque del Muelle de Avilés, sin que conste ninguna solicitud formal ni por parte del Ayuntamiento de Avilés ni de los promotores del evento para el préstamo de dicho material municipal, ni tampoco informe técnico o autorización expresa que justifique su cesión. Es posible, denuncian, que también se utilizara el año pasado.

Sin embargo, asegura IU de Castrillón, el escenario no se utilizó ni en fiestas locales organizadas por el Ayuntamiento ni en eventos celebrados en el concejo, que invirtió en él 90.000 euros en su adquisición.

IU exige al gobierno del PP de Castrillón que aclare el uso del escenario municipal fuera del concejo, si se ha recibido compensación por ello y que se dé acceso a la oposición a la documentación interna que avale la cesión a Avilés.