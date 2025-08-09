La magia del Songs for an Ewan Fest brilla en Salinas: "entorno y ambiente" encandilan al público

"Visitar Salinas en agosto es sinónimo de venir al Ewan, siempre tenemos estos días marcados en el calendario". Con esa simpleza definió Mara Torres, vecina de Zamora y asistente habitual, el peso que tiene el festival en la oferta cultural del verano en la comarca. La temperatura era agradable, se veían pocas chaquetas y mucho pantalón corto. Los más impacientes se agolpaban en la puerta de acceso formando una larga cola que superaba el centenar de personas. Los agentes de la Policía Local de Castrillón regulaban el tráfico como buenamente podían y aparcar en los alrededores del recinto era, prácticamente, misión imposible.

El bosque del Agüil presentaba un aspecto muy reconocible. La decoración elegida para esta nueva edición respetó la tradición y la clásica imagen del festival. La gran novedad, una "zona chill-out" con una barra alejada del bullicio de los conciertos. La oferta gastronómica vuelve a ser muy variada, los "foodtrucks" ofrecen productos de todas las partes del mundo para todo tipo de paladares.

No tardó en llenarse la platea, algunos corrían por el sendero para coger el mejor asiento frente al escenario. Lena Shan fue la encargada de abrir la veda musical, arrancó con su single "Cómo Duele" y aprovechó para recordar que es el décimo aniversario del Ewan Fest. "Nos encanta el entorno y el ambiente que se genera en el festival. No conocemos a alguno de los grupos, pero nos da igual, siempre lo pasamos en grande", dijo Pablo Suárez, vecino de Gijón, mientras reposaba junto a su pareja en una manta apoyada en el césped.

Un momento del concierto de Lena Shan, artista encargada de abrir el festival. / Mara Villamuza

Coti era el gran protagonista de la noche, los visitantes remarcaban que "tiene canciones preciosas que traspasaron todo tipo de barreras generacionales, son himnos que todo el mundo conoce". No obstante, pese a que la gran mayoría de los focos estaban sobre el cantautor argentino, "Smile" tiene muchos fans en Asturias, algunos se acercaron expresamente para verles. "Hemos visto su show más de diez veces en diferentes partes del norte de España, pero su música nos gusta tanto que, cada vez que les vamos a ver, se siente como si fuese la primera", apuntó Paula Núñez, vecina de Cangas de Onís, acompañada por un grupo de siete amigas.

"Todo lo que nos transmite la gente es muy positivo, siempre intentamos adaptar la oferta musicales a todas las edades y a todos los gustos", explicó Juan Luis Suárez, organizador del festival. "Coti llama la atención, es un gran artista, pero todos los integrantes del cartel tienen mucho talento y merece la pena escucharlos. Mucha gente descubre canciones y artistas aquí", añadió.

Coti, el más esperado

La primera jornada del Songs for an Ewan Day de Salinas llenó de música y público el bosque de El Agüil. Lena Shan, actriz y modelo española que está explorando su faceta como cantante produciendo sus primeras canciones, inauguró el festival a las 20.30 horas dando la bienvenida a los primeros asistentes.

Estaba previsto que el dúo gallego de pop-rock, "Lemot", recogiese el testigo y se subieron al escenario sobre las 21.15 horas. "Puño Dragón", banda asturiana de rock alternativo fundada en 2021, era la siguiente en el cartel. Antes de la gran actuación de la noche, estaba previsto que tocasen los de "Smile", grupo vasco que triunfa entre el público asturiano y mantiene una relación muy especial con el festival. La gran estrella de la jornada era, sin ningún genero de dudas, el argentino Coti, cuya presencia en el escenario del Agüil estaba prevista para pasada la medianoche.

Hoy la música volverá a sonar a las 20.30 con Alex Wall. Le seguirán en el cartel Mateo Eraña, Mr Kilombo, Mafalda Cardenal y "Malmö 040", que cerrará la décima edición del certamen. n