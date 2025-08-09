Manolo Díaz graba su nombre para siempre en Luanco: "Es uno de los personajes más importantes de la historia mundial de la música"

"Sabemos más canciones de Manolo Díaz de las que creemos conocer". La frase es del músico asturiano Héctor Tuya y la pronunció durante el homenaje organizado por el festival "Luanco al Mar" al afamado compositor y productor asturiano. Esa afirmación, que resume bien la carrera del que es –por méritos propios– una de las figuras clave en la historia del pop español, fue el pistoletazo de salida a una emotiva jornada que combinó risas y lágrimas (de emoción) al recordar y reconocer una trayectoria vital dedicada al arte.

Entre los asistentes se encontraban familiares y amigos cercanos del músico, además de personalidades de la industria musical, como el empresario Blas Herrero, que no dudó en resaltar la relevancia del homenajeado: "Creo que es un galardón que merecía, porque dentro de la historia de la música es uno de los personajes más importantes del mundo, como cantante y compositor".

Manolo Díaz, acompañado por su mujer, sobrinos y nietos, recibió el primer galardón "Esencia Luanco al Mar" de manos del promotor del certamen, Enrique Granda, quien dejó claro que este reconocimiento fue pensado "exclusivamente para él". También destacó la importancia de la figura de Díaz el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. "Resumir toda su trayectoria, que todo el mundo conoce, es muy difícil", reconoció el regidor, que incidió en el vínculo de Díaz con la villa marinera. "No pienso desmentir que eres de aquí", dijo con humor.

Público en el festival "Luanco al mar". / Mara Villamuza

Todo esto fueron los prolegómenos de la intervención más esperada de la tarde, la del propio Manolo Díaz. A sus 84 años, el compositor demostró que su capacidad de emocionar se mantiene intacta, no solo con su obra, sino con su manera de entender la vida. "Nací en Oviedo, pero me siento luanquín, porque he pasado más tiempo aquí que allí", declaró, provocando una oleada de aplausos. Su discurso, salpicado de recuerdos, incluyó referencias a su admiración por Leonard Cohen, al disco en el que dio voz a Lorca, a su colaboración con Paco de Lucía y a una larga lista de hitos que construyeron su sensacional carrera.

Palabras de su esposa

También tomó la palabra su esposa, Rose Mary McVeigh, que reconoció que también se enamoró de Luanco, y cómo su afecto por la villa marinera ha ido en aumentado verano tras verano. La periodista Belén Carreño, sobrina del homenajeado, completó la fotografía familiar: "Estamos emocionados porque se siente reconocido en la tierra que para él es su pueblo".

El reconocimiento se cerró con la entrega del galardón, que Manolo Díaz recibió de manos de Granda y Suárez. "Estoy muy emocionado y feliz de que hayáis reconocido que soy luanquín delante de los que quiero", reconoció el hombre de la trayectoria artística inabarcable, que ayer dejó grabado su nombre para siempre en el imaginario musical de Luanco.

Actuación de "Pignoise". / LNE