El mercado convierte a Luanco en un centro comercial al aire libre: "Es una para obligatoria en verano"
"Está muy bien; venir es casi una tradición", afirman los visitantes, que buscan ropa, bisutería y comida en la hilera de puestos que durante la temporada estival llega desde La Ribera hasta el muelle
Irene Blanco
Los viernes son sinónimo de mercado en Luanco. Y durante el verano, como la población de la villa marinera, el número de puestos se incrementa. Ayer los variados puestos, en los que se puede encontrar desde comestibles hasta ropa, pasando por juguetes, llegaban desde la entrada de La Ribera hasta el muelle. "Es una parada obligatoria", afirman los veraneantes, que tienen en el mercadillo su particular centro comercial al aire libre.
"Hay mucha competencia y nosotros no podemos competir en precio", explica Luis Álvarez, propietario de Luire Comestibles, un puesto especializado en productos asturianos, nacionales e incluso algunos internacionales. Álvarez lleva cerca de diez años instalado en Luanco y es fiel testigo de esa transformación que vive el mercado. Aunque su clientela principal llega en verano, también conserva una base fiel de luanquinos que acuden a su puesto cuando el pueblo se vacía con la llegada del frío. "Hay mucha diferencia entre verano e invierno", asegura el veterano vendedor ambulante quien asegura que, eso sí, con calor o sin calor, con veraneantes o sin ellos, lo que siempre se vende en su puesto son las empanadas.
Pese a la buena salida que tienen los productos de alimentación, si hay un producto estrella en temporada alta en el mercadillo ese es, sin duda, la ropa. Los puestos textiles son los que más colas generan. "Veraneamos en Luanco y venimos todos los viernes que estamos", cuenta Beatriz Rodríguez. "Nosotras compramos sobre todo ropa, pendientes, collares y, los chicos, camisetas", abunda. Es el caso de José Álvarez, que hace parada de la que va camino de la playa acompañado por sus hijos Aroa y Pelayo. "Buscamos una camiseta del Real Oviedo o del Real Madrid", afirman los pequeños.
El ambiente familiar predomina delante de la Torre del Reloj. "El mercadillo está muy bien", coinciden madre e hija, Concepción García y Susana Fernández, respectivamente, llegadas desde Oviedo. "Compro ropa de verano", apunta García. "Yo la acompaño, ya es casi una tradición", afirma su hija. Cristina Pinilla también es habitual. "Vengo solo a este mercadillo porque estoy muy relajada y la ropa es como la de los comercios, pero más asequible", dice. Suele recorrer los puestos con su familia, entre ellos la joven Isolda Díaz, que empieza ya a familiarizarse con la moda luanquina de los viernes.
La variedad de puestos abarca todos los gustos y perfiles. Están quienes van cargados con el carrito de la compra y se detienen en los puestos de comestibles para abastecerse de productos caseros para toda la semana. Y también quienes buscan complementos de temporada o piezas singulares. Para estos últimos, el punto de encuentro habitual es el puesto de Emilio Nevado. "En invierno dependo del tiempo: si llueve o hace mucho viento, es imposible", admite.
Emilio lleva décadas vendiendo y ha visto de cerca la evolución del mercado. "Hace 30 años había pocos puestos y ahora se ha masificado", señala. Lo atribuye a la mejora en los precios de los materiales en el mercado online y también a los costes más accesibles para quienes venden, pero, sobre todo, al cambio de mentalidad de los consumidores: "Antes había mucho prejuicio y la gente no venía a comprar".
