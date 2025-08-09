Peral da el pregón de San Lorenzo de Llaranes
El presidente del Llaranes Club de fútbol, Juan Miguel Peral Rodríguez, fue el encargado de dar el pistoletazo de las fiestas de San Lorenzo del barrio avilesino –en la imagen–. Después estaba prevista la celebración de la fiesta de la espuma y una Holi party ya de noche, y que la primera verbena corriese a cargo de "Waikas".
