Rafael Altamira, padre de la socialización de la Universidad, protagonista de los Cursos de La Granda

La octava jornada de los Cursos de la Granda estuvo dedicada a la figura del polifacético Rafael Altamira. En sus 85 años de vida pasó por diferentes oficios, fue historiador, pedagogo, jurista, crítico literario y escritor. Siempre estuvo muy ligado a la corriente de pensamiento humanista y falleció en México, exiliado por el régimen franquista. "Fue uno de los primeros profesores que extendió el brazo educativo de la universidad hacia la comunidad social, rompiendo con elitismo asociado a la institución en sus orígenes", apuntó Marta Friera, profesora de Derecho en la Universidad de Oviedo y una de las expertas que participó en la jornada.

Esta apuesta por la educación popular y su apoyo a la Institución Libre de Enseñanza le acompañó durante toda su existencia. "Utilizó métodos pedagógico revolucionarios en su época, sus clases se basaban en fomentar la participación de los alumnos. No se limitaba a explicar leyes y códigos, trabajó con distintas fuentes de conocimiento", dijo Friera, haciendo un breve análisis de los cambios que introdujo en las sesiones con los estudiantes. "Se limitaba a intervenir para reconducir el rumbo de la clase, planteando algunas cuestiones que llevasen a la reflexión crítica. También fomentó seminarios de investigación sobre temas más concretos", añadió.

Rafael Altamira nació en la Comunidad Valenciana, su relación con Asturias comenzó a finales del siglo XIX. Fue uno de los fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y desempeñó el cargo de Catedrático de Historia del Derecho durante catorce años en la capital del Principado. "El rector de la Universidad de Oviedo en aquel momento, Fermín Canella le pagó un viaje a Estados Unidos. En esa travesía ganó mucha fama, fue un trampolín para él", comentó José Carlos Fernández, catedrático de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y otro de los ponentes del curso.

Los expertos pidieron que "se le valore con los parámetros sociales de su época", porque "era un hombre conservador, pero muy sabio". Destacan que los franceses le eligieron a él , pudiendo poner al mando a un compatriota, y sorprende su postura anticlerical.

Altamira fue muy importante para la región, pero Fernández asegura que "su trayectoria en Asturias se ha idealizado excesivamente". Fernández recordó que "su exitosa proyección internacional no sentó bien a sus compañeros asturianos" y reafirmó que "después de su viaje por América, Altamira rompió por completo sus relaciones con Asturias, se volvieron nulas".

Parón hasta el próximo lunes

Los Cursos de La Granda se retomarán el próximo lunes 11 de agosto con una ponencia sobre la descarbonización y el almacenamiento del CO2. Intervendrán diferentes investigadores y directores de empresas como Idesa o Hunosa. La extensión del tema se traslada al martes, en el que se tratará las posibilidades del gas de cara al futuro, siempre mirando de reojo a la sostenibilidad.