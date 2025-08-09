Estos son los motivos por los que el Puerto Deportivo de Avilés es el mejor de Asturias

De los nueve que hay en Asturias, el puerto deportivo de Avilés es el preferido por los navegantes, según la clasificación publicada por Navily, una conocida guía de puertos deportivos que podría considerarse como el "Tripadvisor de los fondeaderos". Bautizado como Marina de Avilés, la puntuación llega a 89,1 sobre 100, con una clara mejoría desde que las instalaciones se trasladaron a la margen izquierda, lo que sitúa los puntos de amarre a escasos metros del casco histórico de la ciudad. La previsión en cuanto a tránsitos es, además, prometedora para los pantalanes avilesinos, donde está previsto que este año la actividad se incremente en un 20 por ciento.

En el ranking de esta popular guía, tras el puerto deportivo de Avilés se sitúa el de Gijón, con una puntuación de 87,93; y a continuación el Club Náutico de Ribadesella, puntuado con 82,62. El Club Náutico Cuatro Vientos de Candás alcanza los 82,03; Yates Marina del Principado, en El Musel, 75,24; el Club Marítimo de Llanes, 65,79; el Puerto Deportivo de Lastres, 63,19; el Club Náutico Cudillero, 61,75; y Luarca, 53,55.

El Club Náutico Marina de Avilés, que preside Mario Bada, se hizo cargo de la gestión del puerto deportivo en 2015. "En aquel momento prácticamente no entraban embarcaciones en tránsito, pero el año pasado ya tuvimos unas 200 y prevemos para este año alcanzar entre 240 y 250, con un crecimiento respecto a 2024 en torno al 20%", destaca.

Los pluses

Bada explica que uno de los pluses del Puerto Deportivo de Avilés es que se trata de un puerto muy seguro, porque se sitúa a unos 4 kilómetros del mar (unas dos millas y media). También los precios muy competitivos y que "somos un puerto muy familiar. Cuando visitan el casco antiguo de Avilés quedan enamorados y lo comentan en redes sociales, aplicaciones especiales… La gente queda encantada y eso hace que cada año vayan aumentando los tráficos de aquí del puerto, y también las valoraciones de los usuarios en la aplicación Navily".

En cuanto al perfil de los navegantes, el presidente del Club Náutico Marina de Avilés señaló que un gran porcentaje son franceses seguidos muy de cerca por los alemanes. Suelen ser parejas de mediana edad, jubilados que llegan al puerto deportivo avilesino en su ruta hacia el Mediterráneo. Hacen una escala entre 2-3 días de media con estancias de hasta 3-4 semanas.

"Nuestras embarcaciones de base son embarcaciones deportivas de particulares. De los 236 amarres en total que tenemos, un 20% está destinado a embarcaciones en tránsito y el resto son para embarcaciones que tienen aquí la base de todo el año, y que son unas 175. La gran mayoría son de Avilés y de otras partes en Asturias, pero también tenemos de varias comunidades de España que viven aquí en vacaciones y tienen aquí el barco amarrado", explicó Mario Bada.

La rehabilitación del faro se queda sin ofertas

La licitación para la conservación y rehabilitación del Faro de Avilés ha quedado desierta. Ninguna empresa ha presentado una oferta para hacerse con la ejecución de un proyecto con un presupuesto de 1.115.870,21 euros (sin IVA).

La idea de la Autoridad Portuaria de Avilés sigue siendo adjudicar las obras para que empiecen antes de fin de año. Y el objetivo es dar uso a unas instalaciones cuyo entorno recibe cientos de visitas al año.

El proyecto a ejecutar consiste en la rehabilitación integral de los dos edificios que integran la infraestructura. El faro en sí mismo se tratará tanto en su fachada como en el acondicionamiento del interior, mientras que el que albergaba la vivienda del farero se habilitará como espacio multiusos. También se derribará la estructura que une ambas edificaciones, recuperando así la imagen original.

La sustitución de la actual cúpula por otra nueva sí salió adelante, y se adjudicó recientemente ala empresas Almarin, Equipos y Servicios Portuarios por 211.610 euros.