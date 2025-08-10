Adjudicados los nuevos vestuarios para el campo de Miramar

El Ayuntamiento de Gozón ha adjudicado a la empresa Vallas y Casetas Brun el suministro de módulos prefabricados de nueva planta para su uso como vestuarios, además de la obra civil que requiere su puesta en funcionamiento, en el campo de fútbol de Miramar, en Luanco.

La adjudicación se ha realizado por importe de 76.050 euros, que se elevan hasta los 92.000 con impuestos, con un plazo de ejecución de 56 días. La fecha de formalización del contrato es del pasado día 7 de agosto, según consta en la plataforma de contratación pública.

Al concurso de licitación se habían presentado dos ofertas, la que ha obtenido la adjudicación y otra cuya propuesta que fue desestimada al presentar un presupuesto más elevado.

El deficitario estado de los vestuarios del campo de Miramar es una denuncia continua desde hace años sin que hasta el momento se haya atendido las peticiones del Club Marino de Luanco para adecentar unas instalaciones que están llenas de humedades y que son las mismas desde hace décadas.

El Estadio Municipal de Miramar tiene capacidad para 3.500 espectadores y su construcción a principios de la década de los años 50 del siglo pasado supuso el despegue del Club Marino de Luanco.

Cerca del estadio se encuentra el Complejo Deportivo de Balbín, que se utiliza como campo de entrenamiento. n