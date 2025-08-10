Avilés restaurará uno de los lugares más "instagrameables" de toda la ciudad: "Recuperará su aspecto original"

El Ayuntamiento de Avilés ha confirmado la rehabilitación integral del puente de San Sebastián, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad, con el fin de restaurar su diseño original y atajar el desgaste acumulado por la corrosión y la exposición ambiental. El contrato, adjudicado a la empresa Asturiana de Granallados y Pinturas SA por un importe de 36.051,95 euros, contempla un plazo de ejecución de tres meses y seguirá fielmente la propuesta cromática ideada en 2006 por el artista avilesino Ramón Rodríguez. Situado frente al Centro Niemeyer, el puente constituye el principal acceso peatonal entre las dos orillas de la ría.

El proyecto prevé un mantenimiento correctivo y preventivo para eliminar la corrosión del acero, reparar juntas y cordones de soldadura, y evitar la acumulación de agua en zonas críticas del tablero. Estas mejoras incluirán perforaciones para facilitar el drenaje y la recuperación de la superficie antideslizante, siguiendo criterios de durabilidad y mínima intervención, en línea con actuaciones previas como la renovación del mobiliario urbano.

En el apartado estético, se mantendrá la gradación cromática que caracteriza a la estructura: vigas y pilares pintados de blanco, tirantes en tonos progresivos del rojo al violeta, barandillas blancas y calzada gris. Este acabado, resistente al desgaste y a la radiación ultravioleta, garantizará la preservación del patrimonio visual de Avilés y reforzará la identidad de la pasarela.

El puente, con 42,5 metros de largo, 5 de alto y 7,2 de ancho, presenta una estructura en celosía sostenida por 18 arcos y 17 tirantes en cada lateral. La intervención ha sido diseñada para ser compatible con el entorno natural protegido de la ría, aplicando técnicas que minimicen el impacto ambiental y prolonguen la vida útil de los materiales originales.

Las tareas incluirán un lavado a alta presión, la limpieza de musgos, líquenes y restos de pintura no adherida mediante chorro abrasivo, y la aplicación de imprimaciones retardantes de corrosión. Estas medidas asegurarán la resistencia del acero y la estabilidad estructural en los próximos años, al igual que ocurrió en la puesta a punto de otras infraestructuras urbanas.

Desde su inauguración, el puente de San Sebastián se ha consolidado como un punto de referencia para vecinos y visitantes, no solo por su función como enlace peatonal, sino también por su valor estético. Su recuperación reforzará la conexión con el área cultural del Niemeyer y mejorará la imagen urbana de la ciudad.

Con este proyecto, el consistorio avilesino ha reafirmado su compromiso con la conservación del patrimonio arquitectónico, apostando por una actuación que combina estética, funcionalidad y respeto por el entorno.