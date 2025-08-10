Una birra dedicada a la muralla, bayas amazónicas y una pala de Lebron en La Exposición: todas las curiosidades del Festival de la Cerveza de Avilés

Lager, Pilsner, Ale, Stout, Porter, IPA... Para gustos, colores. El festival de la cerveza es uno de los eventos más importantes y con mayor asistencia de público durante la temporada estival en la comarca avilesina. En el norte de España no hay otro certamen que recoja tantas referencias cerveceras, y entre tanta variedad siempre hay hueco para los clásicos más consumidos por los visitantes, pero también espacio para sabores que se escapan de lo común y atrapan a los paladares más atrevidos.

Arriba, José Suárez, Noelia Almada, Jessica Suárez y Paula Gimenolos, con un bowl de açai. Abajo, Suso Bango, Patricia Martín y Manuel Pereda, con la pala de Lebron.

La cervecería ovetense "El Lúpulo Feroz" repitió con la tradición, homenajeando alguno de los lugares emblemáticos de la villa avilesina. Este año la gran protagonista fue la muralla medieval, que ha inspirado –y bautizado– una cerveza elaborada exclusivamente para el festival, con la colaboración de Cerveza Cotoya. Solo está disponible en barril. "Traemos 300 litros para el certamen, siempre se acaba en los primeros días. El que tenga ganas de probar esta edición especial va a tener que darse prisa y acercarse a nuestro stand", advirtió Andrés Torre, responsable del negocio. "Es una cerveza amarga, con un fondo afrutado, suelen gustar mucho a los visitantes. Incluso aquellas personas que rehuyen de las cervezas tradicionales pueden encontrarle el gusto, es algo diferente", añadió remarcando el éxito del esta especialidad tan exclusiva.

Cerveza avilesina, bayas amazónicas y una pala de Lebron en La Exposición

Para los asistentes que buscan cervezas difíciles de conseguir, Ainoa Campa tiene la solución. En su stand de Paulaner se puede encontrar una cerveza de cereza muy consumida en Alemania y poco frecuente en el Principado. "El público joven demando mucho esta cerveza. El año pasado vine con ella por primera vez a este festival y la agotamos, fue todo un éxito", añadió haciendo un breve balance.

Más allá de la cerveza

El fenómeno del açai, una pequeña baya de color morado oscuro que crece en el Amazonas, también ha llegado a Avilés. "Hacemos bowls con base de açai y luego la gente le echa lo que le apetece. Tenemos diferentes opciones: hay uno más afrutado, otro más energético que lleva mantequilla de cacahuete y otro más dulce con cacao", explicó Jessica Suárez, dependienta de Amar Bowl. "Se nos ocurrió venir para darnos a conocer y ayer (por el viernes) triunfamos, estamos contentos", añadió.

No todo iba a ser comida. En uno de los stands del festival se puede participar en el sorteo de una pala de pádel firmada por Juan Lebron, uno de los mejores jugadores del mundo en esta disciplina y el mejor español de la historia de este deporte. "Gestiono varios clubes de pádel y llevo los bares de estos, se nos ocurrió que podía ser una idea original. Lo probamos en otros certámenes y funcionó muy bien", señaló Manuel Pereda, hostelero y promotor de esta iniciativa.