Celestino Santos Buelga, nutricionista: "Asturias se está alejando de los patrones alimenticios tradicionales"

El lavianés Celestino Santos Buelga recogerá en septiembre el premio "Jamón de Plata Negra", que otorga la Fundación Grande Covián, por su labor científica. "Vincular mi nombre al de Francisco Grande Covián, uno de los grandes científicos en el campo de la ciencia de los alimentos y la nutrición que ha dado nuestro país, reconocido internacionalmente, es una distinción que nunca esperé tener y que para un asturiano, como soy, es especialmente relevante", reconoce.

En España acostumbramos a presumir de la dieta mediterránea. ¿Qué alimentos son los más completos, los que no pueden faltar?

La dieta mediterránea (quizás sería más correcto referirse a dietas mediterráneas, por las peculiaridades que adoptan en diferentes países) ofrece unas pautas de consumo de alimentos que se adaptan a unos patrones saludables, en el sentido de aportar una gran base de alimentos de origen vegetal, un consumo moderado de productos de origen animal, dando importancia a pescados y carnes blancas, y aceite de oliva como principal grasa. Desgraciadamente, en las sociedades occidentales nos hemos ido alejando de estos patrones, lo que está detrás del aumento de enfermedades relacionadas con la alimentación, como las cardiovasculares, diabetes de tipo 2, obesidad o algunos tipos de cáncer.

¿Es el aceite de oliva la gran joya de la corona?

El aceite de oliva es singular, ya que contiene, sobre todo, ácido oleico (grasa monoinsaturada), y también compuestos fenólicos cuando es aceite virgen, componentes que le confieren propiedades beneficiosas para la salud. Asimismo, los alimentos vegetales contienen polifenoles, no existentes en productos de origen animal, que se han asociado a protección frente a determinadas enfermedades. En definitiva, lo que hace una dieta completa y adecuada es la variedad de alimentos y la moderación en las cantidades consumidas. Como decía el Profesor Grande Covián, "comer de todo en plato pequeño".

¿Y qué me dice en este sentido de la gastronomía asturiana?

En la alimentación tradicional asturiana están presentes muchos de los principios anteriores, como el destacado consumo de legumbres y hortalizas, cereales, pescado o lácteos. Faltaría el aceite de oliva, ya que el olivo no es un cultivo propio de la región. Hay quizás un consumo elevado de carne y productos cárnicos, aunque no responde tanto a un patrón tradicional, en el que sería más ocasional, como a una tendencia más reciente, relacionada con la mayor facilidad para disponer de los mismos.

Prosiga.

Al igual que en otras regiones de España, en Asturias nos estamos alejando de los patrones tradicionales de alimentación, con un cada vez mayor consumo de alimentos procesados y de productos de origen animal y menor consumo de productos vegetales. La apuesta por alimentos vegetales estacionales y productos de cercanía sería una buena alternativa para mejorar la alimentación. Afortunadamente, tenemos una tierra y un clima que favorecen la producción de alimentos de elevada calidad, por los que deberíamos apostar, al igual que por una vuelta a los principios de la alimentación tradicional. Tenemos una gastronomía privilegiada que es muy apreciada fuera de Asturias y un elemento atracción de visitantes. Debemos estar orgullosos de ello y demostrarlo no sólo de palabra, sino también en nuestra alimentación diaria.

¿La actual forma de comercialización, conservación y consumo de alimentos es más peligrosa que antaño?

El riesgo cero no existe, ni en la alimentación ni en otras actividades de la vida. En todo caso, podemos afirmar que nunca hemos dispuesto de alimentos tan seguros. Los mayores riesgos para la seguridad en este momento serían los que derivan de una deficiente conservación o preparación en el hogar o en algunos establecimientos de restauración, con el desarrollo de microorganismos patógenos, responsables sobre todo de trastornos gastrointestinales, que en algunos casos pueden ser graves o, incluso, mortales. La producción y distribución de alimentos deberían ser fuentes de menor preocupación para el consumidor. En todo caso, hay algunos riesgos emergentes que son objeto de preocupación actual, como la presencia de micro y nanoplásticos en alimentos, a la que hay que conceder una atención particular e ir reduciendo, a través de las oportunas actuaciones a nivel regulatorio.

¿Y en cuanto a lo que consumimos?

Si consideramos la seguridad desde un punto de vista nutricional, otra gran preocupación es el excesivo consumo de alimentos procesados, energéticamente densos y ricos en sal, azúcar o grasa, que, como ya se ha comentado, están en el origen de las crecientes tasas de obesidad, enfermedad cardiovascular o diabetes de tipo 2. Es necesaria una adecuada educación nutricional para que las personas sean conscientes de los riesgos que comporta el consumo elevado de este tipo de productos, así como para que adopten pautas de alimentación de acuerdo con los principios descritos anteriormente.