Dagas para dar muerte a enemigos, el cascabel de un leproso o monedas: los curiosos vestigios hallados en la muralla de Avilés

Ya es solo cuestión de días que los avilesinos y visitantes puedan disfrutar y pasear junto a la muralla medieval de la ciudad. La previsión es descubrir la fortificación milenaria en la semana del 18, tras el puente festivo de agosto, después de cinco meses de intensos trabajos en los que no solo se ha recuperado la cerca defensiva de la ciudad desde la época de los vikingos en época del Reino de Asturias hasta de los corsarios franceses e ingleses en el siglo XVII, sino que se han encontrado cientos de vestigios que ahora serán analizados meticulosamente para conocer el modo de vida de los ancestros avilesinos.

Pablo Riera es el jefe de obra de los trabajos de demolición de los edificios que tapaban la muralla medieval, una labor que se adjudicó a la empresa Erri-Berri, la misma que se encargó del derribo y desmantelamiento de las baterías de coque siderúrgicas.

Miki López /Amor Domínguez

Obras complejas

"Hubo que trabajar con mucho cuidado, sobre todo en dos puntos críticos . Uno fue la demolición del edificio número 40, que estaba pegado a la capilla, y entonces casi todo se tuvo que hacer a mano, lo que supuso que la labor fuese más dura y más lenta para los operarios, y que hubiera que adoptar más medidas de seguridad. Se tuvo que cubrir la capilla con una protección de andamio para salvaguardar los aleros y que no cayera nada a ninguna de las tejas. También se instaló una malla para una mayor seguridad. Y funcionó bien", explica Riera.

El otro momento complicado fue la demolición del último edificio, el número 48. "Estaba lindero con lo que era el antiguo restaurante La Parra, y la estructura del edificio estaba bastante dañada. Técnicamente había que tener mucho cuidado con el derribo para que no se escapara nada y no provocar daños colaterales. Por eso se hizo de noche. Pese a las complicaciones, lo cierto es que finalmente salió todo muy bien", añadió el jefe de obra. El resto de los trabajos fueron "simplemente un derribo con cuidado y precisión".

Este era el primer trabajo de estas características que Erri-Berri realizaba en Asturias, donde se conoce a esta empresa principalmente por los derribos industriales, como los de las antiguas baterías de coque. Y Pablo Riera no oculta que a todos "nos sorprendía lo que se iba descubriendo. En todos los derribos aparecen cosas, pero no así. A los que nos gusta la historia pues, cuando encuentras restos como los que se han hallado, nos llama la atención. A los operarios también les sorprendían algunos de los hallazgos", admite.

Sondeo para ver la profundidad hasta la que llegaba la muralla. Se distingue también el paso de ronda entre los dos muros. 2. Cascabel. 3. Monedas pendientes de limpieza para analizar y clasificar. 4. Madera hallada en el fango, de cientos de años. 5. Punta de una daga de la misericordia. 6. Piezas cerámicas de distintos siglos. | IMAGEN CEDIDA POR CASTRUM ARQUEOLOGÍA / MIKI LÓPEZ / LNE

Interesantes hallazgos

Bastaron treinta metros cuadrados de excavación al pie de la muralla milenaria de Avilés para que apareciesen centenares de piezas cuyo origen se data desde el siglo XII o XIII hasta el XVII o incluso puede que el XVIII: cerámica de Miranda, de Faro y hasta de Talavera; monedas de distintos siglos; un botón; un cascabel, que por su tamaño podría ser como los que usaban los leprosos; madera que parece actual por su conservación en el fango; un alfiler; y hasta la punta de una daga de misericordia, como se denominaba a aquellos estiletes con los que se daba muerte al enemigo para evitar que sufriera más. También se hallaron losas que en su día conformaban el pavimento de los antiguos muelles del próspero puerto de Avilés, y las conchas de las ostras y otros mariscos con los que se alimentaba la población.

"Tenemos las piezas, que ahora debemos de limpiar, analizar y estudiar para hacerlas encajar en un maravilloso puzzle que nos contará la historia de la villa y de sus habitantes, incluso lo que bebían y lo que comían", explica la restauradora Noelia Fernández. Y es que los restos hallados de vasijas y de jarras se analizarán para saber qué contenían, si comida, vino, aceite...

Hay que remontarse aproximadamente al año 1100, al reinado de Alfonso VI de León, para datar la construcción de la Muralla de Avilés. "No es una muralla de una gran anchura ni con torreones, ni puertas monumentales. Es una cerca que cumplía una función defensiva, porque a través de la ría podían llegar ataques, que además están documentados, desde la época de los vikingos en época del Reino de Asturias, hasta corsarios franceses e ingleses en el siglo XVII", explican Alejandro García y Patricia Suárez, de la empresa Castrum Arqueología y Gestión Cultural.

Ambos arqueólogos, junto con la restauradora Noelia Fernández Calderón, son los encargados de la recuperación y clasificación de los vestigios que cuentan la historia de la villa desde el siglo XII hasta el XIX. "Ya no cumple su función defensiva y entramos en una etapa de la época de los estados burgueses liberales en los que estos símbolos de la época medieval están mal vistos. Entonces se cambia la imagen de las ciudades y se arrasa y se pierde parte del patrimonio. Por eso en el imaginario colectivo se pensaba que no había quedado nada".

La muralla, una cerca

Pero sí que quedó. Avilés recupera un paño de 57 metros de longitud de su muralla milenaria o cerca, "que es como aparece en la documentación escrita, donde se dice ‘para facer o reparar la cerca’", matiza Alejandro García. Y fueron varias las veces que se reparó a lo largo de los siglos.

En la época medieval el agua llegaba hasta la misma muralla, lo que también facilitaba la defensa de la villa. "En los sondeos vimos que continúa al menos otros 3,5 metros de profundidad. Es decir, a los 4,5 o 5 metros de altura que se ven hay que sumarles otros al menos 3, que ya no pudimos profundizar más, porque llegamos al lodo de la ría. Y habrá que ver cómo lo hacemos para que se pueda ver; igual con una recreación virtual, pero ya se verá", señala el arqueólogo.

¿Qué se van a encontrar los avilesinos y los visitantes cuando puedan pasear junto a la muralla? Patricia Suárez trata de resumirlo señalando que "hay diferentes partes. Lo bueno es que tenemos la muralla completa en sección. El lienzo interno del paso de ronda, que es como se llama al pasillo por el que transitaban los soldados que vigilaban el espacio portuario. Así que se ve la sección completa de la muralla, en torno a 2,30 metros de anchura, el pasillo y el parapeto interior. La anchura del paso de ronda se calculaba en varas castellanas y era de una vara, como 85 centímetros de ancho".

"Hay zonas en las que se intuye un arco, pero falta la mitad. Se hizo un sondeo y parece que hay un hueco, lo que abre nuevas preguntas. La hipótesis mas serena es que fuera una puerta menor de acceso por debajo de la muralla. La puerta principal estaría en la rampa de la antigua iglesia de San Nicolás (hoy iglesia de San Antonio de Padua). Pero hay que ser cautos, porque aquí estaba el puerto, y en estos puertos a veces había huecos que hacían funciones de almacén. Hay otra puerta, más cerca de la cuesta, que es más grande. Estamos en fase de hipótesis", añade el arqueólogo que dirige el proyecto.

El suelo del antiguo muelle

Los centenares de piezas halladas entrarán ahora en fase de limpieza y análisis. Uno de los hallazgos más llamativos fueron losas de un metro de largo y 20 centímetros de grosor. "Suponemos que es el pavimento, el suelo, del antiguo muelle del puerto, pero debemos estudiarlo", señaló Patricia Suárez.

El concejal de Obras y Servicios Urbanos Pelayo García explica que esta primera fase de recuperación de la muralla concluye con las memorias y consolidación. "Ahora toca decidir cómo se interviene en la parte de restauración". De momento "se ha aplicado una delgada capa de hormigón a la espera de que se ejecute la segunda fase y para no dejarlo en tierra. Cuando se determine el segundo proyecto, se verá qué partes de las que están ocultas en profundidad se descubren y cómo se hace para que desde la acera se pueda ver la base de la muralla. Hay que estudiar la solución técnica más apropiada para conservarla en las mejores condiciones y poder verlo".

Raquel Ruiz, concejala de Turismo, destaca que la recuperación de la muralla medieval "forma parte de un proyecto mucho más ambicioso, que viene con el plan de recuperación del casco histórico, donde se hizo una apuesta muy decidida por recuperar nuestra historia y ponerla en valor". Añade que "esta recuperación patrimonial no solo sirve como atractivo turístico sino como parte del desarrollo económico de Avilés" y la importancia de que "la ciudadanía avilesina ponga en valor lo que somos y se conozca". De ahí la construcción del centro de interpretación para aglutinar y explicar la trascendencia histórica de la cerca que salvaguardaba la villa.