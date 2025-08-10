El Ewan deja buen regusto en Salinas: "No paramos de servir comida y bebida"

La música siempre es la gran protagonista en el Songs for an Ewan Day de Salinas, pero, alrededor de la zona de conciertos, hay un entramado de "foodtrucks" y barras que complementan la oferta de un festival, que como sus propios organizadores aseguran, está "consolidado". "Ayer (por el viernes) tuvimos muchísima gente, fue increíble. Hoy (por ayer) ya se ve mucho movimiento, creo que va a ser una noche memorable", señalaba Pepe Reina, uno de los organizadores, remarcando el éxito del certamen musical en su segunda y última jornada.

Alicia Albors, Agustín Rodríguez y Juan Menéndez, en el puesto de Magdalenasdecolores del Songs for an Ewan Day. / Mara Villamuza

La "zona chill out" fue una de las apuestas del festival de cara a esta décima edición. Desde la organización reconocen que "nunca supimos sacarle todo el potencial que tienen este tipo de terrazas, pero parecer que este año dimos en el clavo". "Ayer hubo muchísima gente en las mesas, no paramos de servir bebidas. Mucha gente recogía su cena en los ‘foodtrucks’ y venía a sentarse aquí a comer, acompañándolo con algo de beber", apuntó Guillermo Faes, uno de los chicos encargados de atender la barra de la nueva zona, en el cierre de la edición del certamen, en la que el cartel estaba formado por Alex Wall, Mateo Eraña, Mr Kilombo, Mafalda Cardenal y "Malmö 040".

Elisa Barbado, con dos perritos. / Mara Villamuza

Las colas en los "foodtrucks" ya se veían desde primera hora. La oferta era muy completa y variada, se podían encontrar grandes cadenas de comida rápida y pequeñas empresas que buscan darse a conocer en este tipo de contextos. El bosque del Agüil parecía la zona de restauración de un centro comercial. "Venimos todos los años y nos lo pasamos en grande. Aprovechamos a cenar aquí, entra el hambre muy rápido", comentó Elisa Barbado, visitante habitual de Salinas durante los veranos, mientras sujetaba dos perritos calientes recién hechos.

El concierto de Álex Wall. / Mara Villamuza

"Entre nachos y perritos llevamos vendidas una 550 raciones. Se hacen rápido y a la gente les encanta", dijo Carlos Rodríguez, uno de los responsables del puesto auxiliar de Berty’s. "El grueso de los visitantes vienen a cenar entre las diez y las once de la noche, nos costó arrancar ayer (por el viernes) porque no nos calentaba bien el queso", añadió reflexionando sobre algún inconveniente.

La comida asiática todavía no compite con las hamburguesas y los perritos calientes, pero cada vez genera más competencia. "Veníamos con expectativas muy comedidas, pero está triunfando, a la gente le está gustando", remarcó Amanda Granda, dependienta del Yanik. "Vendimos sobre 150 raciones ayer, está muy bien teniendo en cuenta que es el primer año y somos una empresa pequeña", añadió, poniendo en valor los buenos resultados.

El olor a comida impregna el recinto, pero llama especialmente la atención el aroma a galletas de uno de los puestos al que la gente recurre a modo de postre. "Cuando acaban sus colas, empiezan las nuestras. Vamos al contrario del resto", confesó Juan Méndez, dependiente de Magdalenasdecolores. "Tenemos el obrador en Gijón y eso nos permite tenerlo todo preparado para cuando llega la noche empezar a vender. Ayer fue todo genial, llevamos viniendo años y funciona todo muy bien", añadió el autor de la nota dulce de un festival que, un año más, volvió a ser un éxito.