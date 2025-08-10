Polémica entre San Juan de la Arena Sí y la Policía Local en redes sociales

La agrupación política San Juan de la Arena Sí y la Policía Local de Soto del Barco se han enzarzado en una polémica en redes sociales. Los primeros denunciaron ayer en un comunicado su "malestar por la publicación realizada en redes sociales por la Policía Local de Soto del Barco, en la que se hace referencia a miembros de esta agrupación y a sus vehículos", lo que les parece inapropiado.

Se refieren a un escrito de la Policía Local colgado en Instagram en el que se afirma que miembros de esta agrupación política denuncian continuamente a vehículos y cargan contra los agentes. Y se les "invita" a que cuando quieran denunciar algo, lo hagan telefoneándoles o en el 112. Añadía que integrantes de esa agrupación también tienen caravanas y vehículos estacionados durante mucho tiempo y no publican esas fotos. Y acaba recomendando a los miembros de San Juan de la Arena a que "disfruten del verano y no espantéis a la gente, que está el pueblo mucho más guapo con ambiente".

San Juan de la Arena Sí reaccionó indicando que "las imágenes y avisos que publicamos proceden de la ciudadanía", a la vez que pone en duda que la Policía Local actúe con imparcialidad. Por eso, exigen al gobierno local que dé explicaciones sobre la publicación de la Policía Local y los criterios al aplicar las ordenanzas municipales.