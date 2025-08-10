Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés

Castrillón ha denunciado ante la Guardia Civil el uso indebido de un escenario de propiedad municipal que, supuestamente, fue alquilado por una empresa privada al festival La Grapa Black Music Festival de Avilés sin contar con autorización alguna del Ayuntamiento. "La cesión de este tipo de materiales es habituales entre entidades, pero es siempre desinteresada, sin ningún fin más que el de colaborar y, por supuesto, sin ánimo de lucro", señalan desde el Ayuntamiento de Castrillón.

La secuencia de los hechos, según el relato del Ayuntamiento de Castrillón, es la siguiente: al finalizar en Salinas Longboard Festival (concluyó el 27 de julio), la empresa contratada para el traslado, montaje y desmontaje del escenario, en vez de devolver la infraestructura a los almacenes municipales, la trasladó e instaló en el parque del Muelle de Avilés para la celebración de La Grapa, los días 1 y 2 de agosto. Y no solo eso, el Consistorio castrillonense sospecha que la compañía obtuvo un beneficio económico por alquilar el escenario.

"Tan pronto como desde la concejalía de Festejos se conoció la situación, se hicieron de forma inmediata las comprobaciones oportunas y con la confirmación y los datos necesarios, se presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil", afirman desde la concejalía de Festejos de Castrillón, después de que el grupo municipal de IU denunciase públicamente el viernes el presunto uso indebido del escenario.

Según afirmó ayer a este periódico la concejala de Festejos de Castrillón, Marián González-Carbajal (PP), tuvieron conocimiento de la presunta irregularidad el 30 de julio, a dos días para el comienzo del festival. "Nos dieron el chivatazo y fuimos a comprobarlo con nuestros propios ojos. Corroboramos, con ayuda de técnicos municipales, que se trataba de nuestro escenario, pero además, lo advertimos a la persona que estaba allí de la empresa, que lo llegó a reconocer. No había duda", explica González-Carbajal.

La situación, además, fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento de Avilés por González-Carbajal. "Hasta ese momento desconocíamos los hechos, porque la concejalía de Festejos de Avilés tiene un contrato con La Grapa, y son ellos quienes se encargan, como organizadores, de contratarlo todo", explica la edil avilesina Yolanda Alonso, del PSOE.

"Ante la falta de tiempo para otras soluciones, acordamos una cesión del escenario directamente con el Ayuntamiento de Castrillón. Una cesión de Ayuntamiento a Ayuntamiento, en el marco de la colaboración entre administraciones y sin contraprestación económica", explica Alonso, que se desmarca de la polémica entre Castrillón y la empresa contratada por La Grapa: "No podemos entrar a valorar un conflicto entre terceros. Sí estamos pendientes de la situación y de las posibles consecuencias".

Eso sí, la gestión realizada entre las administraciones –"con la que desde Castrillón tratamos de ayudar a Avilés, como hacemos siempre que podemos", explica González-Carbajal"– no ha hecho que Castrillón renuncie a las acciones legales pertinentes. "Entendemos que pese a que se llegó a un acuerdo entre ayuntamientos, la mala práctica de la empresa sigue estando vigente", aclara la concejala castrillonense.

Desde el Ayuntamiento de Castrillón aseguran que el material del escenario ya ha sido recepcionado por personal técnico municipal "bajo la rigurosa supervisión de la Policía Local, que redactó un minucioso informe del material que se dio de entrada". Este informe, señalan, se ha incorporado a la denuncia presentada en la Guardia Civil.

La Grapa, "al margen"

Por su parte, el promotor de La Grapa Black Music Festival, Daniel García, también se desmarca de los hechos. "Nosotros contratamos el escenario con una empresa, que es la misma con la que ya habíamos contratado el año pasado. Lo hicimos todo legal y con facturas. ¿Cómo vamos a saber nosotros la procedencia del escenario?", razona García, quien desea que esta situación "se aclare y se resuelva cuanto antes": "Está dañando nuestra imagen y no tenemos nada que ver".

Este periódico trató de contactar ayer con la empresa encargada del montaje y desmontaje del escenario de Castrillón, pero no obtuvo respuesta alguna.