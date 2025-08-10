Rocío Cachero, confundadora de la empresa Dogram: "Si indra y escribano están aquÍ es por el potencial de Asturias"

Rocío Cachero Crespo (Villamorey, Sobrescobio, 1987) es ingeniera en Geomática y Topografía y cofundadora y consejera delegada de la empresa asturiana Dogram. El pasado miércoles participó en los Cursos de La Granda, que se celebran en Avilés, en la jornada titulada "Mujeres en el siglo XXI. Emprender no tiene edad". Su empresa participa en el Hub de Defensa, además de desarrollar proyectos internacionales en el sector energético e industrial.

Explique, por favor, en lenguaje sencillo a qué se dedica Dogram.

Lo que hacemos es medir aplicando tecnologías que facilitan la toma de decisiones. Todas las piezas que se fabrican en el mundo industrial están hechas en base a un diseño, y ese diseño sufre modificaciones por el propio proceso de fabricación. Existen una serie de tolerancias que hay que verificar que se cumplen para que esas piezas ensamblen o funcionen correctamente. Trabajamos mucho en energía y defensa, donde las tolerancias son más reducidas y las comprobaciones tienen estándares muy elevados. Ahí es donde podemos entrar nosotros a facilitar esos controles. Ya hemos hecho algunos proyectos y la idea es continuar porque estamos en el Asturias Hub Defensa.

¿Puede poner un ejemplo?

Los proyectos de eólica marina, proyectos internacionales que se están construyendo en Europa. Lo que hacemos es verificar que las bridas que conectan las distintas partes de una turbina eólica vayan a ensamblar bien. Hacemos el ensamblaje virtual para adelantarnos a posibles problemas para tratar de evitar que se produzcan.

¿Cuál es el proyecto más complejo que han afrontado?

Todos son difíciles, y depende también del momento y la experiencia que vayas adquiriendo, que te permite que vayas utilizando herramientas de otros proyectos que se pueden aplicar en el nuevo. Probablemente, el reto más importante fue entrar en el sector nuclear. Hemos hecho la digitalización 3D de cuatro de las cinco centrales nucleares que hay en España, de todos los entresijos de todos los edificios que componen una central nuclear, de todas las instalaciones, incluida la parte del reactor. Fue un desafío por el hecho de entrar ahí, por el desconocimiento que teníamos del sector y, sobre todo, por el manejo del gran volumen de datos que se generan, porque al final tienes una instalación completa tan compleja dentro de tu oficina en un ordenador, en un servidor.

Y ahora entran en el sector de la defensa.

Es el último en el que entramos. Hace dos años tomamos la decisión de intentarlo porque creemos que lo que hacemos en otras empresas industriales tiene su aplicación en el sector, y porque en Asturias y a nivel nacional está teniendo un crecimiento importante.

¿Cómo lo consiguieron?

Estábamos en el entorno del CEEI y consultamos con ellos y con Asturex. Les explicamos que estábamos interesados en entrar en el ámbito industrial y les pedimos ayuda. Fueron ellos los que nos hicieron los contactos. Se trata de buscar referencias, y eso lo seguimos haciendo a día de hoy. Lo más importante para darte a conocer cuando eres una empresa de servicios es buscar referencias y que vayas recomendado, porque siempre te van a abrir la puerta más fácilmente.

Tendrán ya mucho trabajo.

No es fácil decir que ya estamos trabajando en el sector de defensa, y mentiría si dijera que sí. Hemos hecho proyectos de defensa, pero el volumen de negocio para nosotros aún es muy bajo. Es mucho mayor el que tenemos en otros sectores, como el nuclear o la eólica marina. Lo que necesitamos es una red de contactos, que es en lo que estamos trabajando y que avanzamos sobre todo por el apoyo que tenemos en el Hub de Defensa. Estamos preparando un proyecto con varias empresas y principalmente se trata de ir creando relaciones en un entorno completamente nuevo.

El sector de defensa tiene futuro, pero Donald Trump con sus aranceles pone a otros en jaque.

A Dogram de momento no nos están afectando los aranceles, y esperemos que no nos afecten mucho, porque estamos con muchos proyectos importantes a largo plazo que dan cierta seguridad para el futuro, aunque es cierto que, por ejemplo, hay parques eólicos marinos que se están ralentizando. Pero una empresa siempre vive con esa incertidumbre. Hoy en día no hay garantía con vistas al futuro. Los planes de empresa se plantean a cinco años y eso es una utopía, incluso a tres lo es. Cada año hay que revisar, pensar dónde está el dinero y cómo se puede llegar a él. Lo bueno de ser una empresa pequeña es que puedes culebrear mucho, ser muy flexible y adaptarte a los cambios.

¿Y dónde está el dinero? ¿Puede Asturias llegar a él?

Asturias tiene muchísimo potencial en el campo de la defensa, con proyectos muy ambiciosos, y la llegada de Indra y de Escribano es muy importante. Si estas empresas están aquí es porque somos una región con un gran potencial para desarrollar todos los proyectos. Y lo mismo nos ocurre con la eólica marina

.

Avilés es polo industrial, y aquí y en Asturias tenemos una trayectoria importante y nos estamos sabiendo adaptar a todo lo nuevo. El perfil de la industria está cambiando y sabemos ir con el mercado, adaptarnos.

¿Cree que la industria asturiana está bien posicionada a nivel internacional?

La industria asturiana es un referente a nivel mundial. Ahí tenemos a Asturfeito, con unos proyectos de ingeniería punteros; a Idesa, que ha sabido adaptarse a los cambios, a Windar, que ha conseguido crecer muchísimo en los últimos años. Y en defensa estamos bien posicionados y ahora vamos a tener un empuje todavía mucho mayor. Las empresas asturianas trabajamos en proyectos internacionales y contribuimos a dar visibilidad a nuestra tierra. En países del norte de Europa, que son muy exigentes en cuanto a formas de trabajo, trabajamos en el día a día con sus empresas, y eso ayuda a que se vea que sabemos hacer bien las cosas y que confíen en nosotros.

Y ahí, con los grandes, está su empresa. ¿Le da vértigo?

Sí, sí que da vértigo, porque no dejamos de ser una empresa muy pequeña, somos once personas con proyectos enormes compitiendo con empresas que son multinacionales y ganando proyectos. Entonces, sí, da vértigo, porque en el momento en que algo se caiga vamos a sufrir.

Usted es emprendedora. ¿Es difícil emprender en Asturias y más si se es mujer?

No, es muy fácil. Aquí en Asturias tienes muchísimos apoyos, pero es muy difícil madurar, y ahora mismo estamos en una situación en la que, si se me permite, reclamo que financieramente se proteja más a las empresas que logran alcanzar los diez años de trayectoria, que hemos conseguido clientes y proyectos. El riesgo es más alto, pero el potencial también es mucho mayor que cuando se empieza.

La facturación de su empresa depende sobre todo del sector industrial, que está muy masculinizado y donde es difícil que las mujeres lo vean como alternativa profesional. ¿Por qué cree que ocurre esto?

Intento pensar que son decisiones que cada una toma en su vida. Hay que pensar qué te gusta y hacerlo. En el sector nuclear pasa lo mismo, aunque empieza a haber mucha mujer, pero, claro, hablo desde mi experiencia con equipos directivos y las encuentro jóvenes y de distintos países. Otra cosa son los talleres. En otros países sí te encuentras con más mujeres, pero supongo que esto responde a una cuestión cultural.

Encontrar profesionales se ha convertido en un reto para las empresas. ¿A ustedes también les cuesta fichar talento?

Es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos. Tenemos ya a tres compañeros asturianos que estuvieron fuera y que los repatriamos. Asturias es una región atractiva para venir a trabajar y son muchos los que están fuera y querrían volver, aunque es cierto que también conozco a algunas personas que se fueron y prefieren seguir donde están.

Imagine que tiene que convencer a un profesional para que se venga a trabajar con usted a Asturias. ¿Cómo se lo "vendería"?

(Se ríe) Pues... Para que se viniera a Dogram le contaría que va a tener un trabajo en un entorno de gente joven con mucho dinamismo y que trabajar y vivir en Asturias es un privilegio. Es poder trabajar aquí, en Avilés, en Llanera, en cualquier sitio por la mañana y por la tarde ir a la playa. O que llegue el fin de semana y vayas el sábado a los Picos de Europa y el domingo a la playa. ¿Dónde se puede encontrar eso? Y, además, se come muy bien.