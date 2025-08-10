Un total de 242 personas logran empleo con el apoyo del Ayuntamiento

Las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Avilés para fomentar la formación de cara a la creación de empleo siguen dando sus frutos. En el primer semestre de este año, 242 personas han conseguido un puesto de trabajo. De ellas, la mayoría son mujeres, un total de 129, y 113 hombres, según consta en la memoria semestral del Servicio de Formación y Empleo.

La mayoría, 175 contratos, se lograron gracias al servicio de acompañamiento laboral; 34, por la agencia de colocación; 13, tras la última edición de Enfoca Talento; 12, por los cursos con compromiso de contratación; y 8, por los planes de empleo para jóvenes titulados.

Desde la Sección de Formación y Empleo se gestionaron 881 horas de capacitación en 15 acciones formativas a las que asistieron 161 personas.

Del total de las horas impartidas, 683 fueron de capacitación profesional, con seis acciones formativas y 70 personas participantes (44 hombres y 26 mujeres). Otras 198 horas fueron de capacitación complementaria, con 9 acciones formativas y 91 personas participantes (38 hombres y 53 mujeres).

Nueva convocatoria

Además, la Sección de Formación y Empleo puso en marcha el pasado mes de abril una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 80.000 euros y que está dirigida a la contratación de personas desempleadas de Avilés. En el primer semestre del 2025 se han presentado 10 solicitudes de diferentes empresas y sectores.

El plazo de solicitud se mantiene abierto hasta el 14 de octubre. Tanto las bases como el acceso a la tramitación se encuentran disponibles en la sede electrónica municipal, explicaron en un comunicado del Ayuntamiento de Avilés.