La "Vaca Lola" y el "Lorito Pepe", "rockstars" en "Luanco al Mar"

"La reacción de los niños es de concierto de rock", afirmó Exequiel Caracciolo, tour manager del show "La Granja de Zenón", uno de los contenidos infantiles más vistos de Youtube, mientras observaba cómo los más pequeños, muchos con sus muñecos en la mano, esperan con impaciencia a que apareciesen sus ídolos en el escenario de "Luanco al Mar".

Y no se equivocó. Pero antes de que la irrupción de los famosos personajes desatasen la locura entre los más pequeños, cientos de niños, acompañados de padres, madres, abuelos y abuelas, hicieron cola con una mezcla de nervios y alegría. Entre ellos, el pequeño luanquín Álex Jiménez, que sostenía su "Lorito Pepe" con fuerza mientras confesaba que sus favoritos son, además del ave, la "Vaca Lola". "Tiene un montón de muñecos, pero este se lo acabamos de comprar", reconocía el padre del pequeño, Alejandro Jiménez.

Víctor Fernández, Jeny Fernández, Lucas Viña y Paula Viña. / I. B.

Por el puesto de recuerdos también pasó Loli Fernández junto a sus hijos, Myriam Fernández y Marcos Fernández, todos ellos llegados desde Oviedo para no perderse la cita. "Me gustan mucho", aseguró la mayor, en una valoración a la que se sumó también la progenitora. "Transmiten los valores de la naturaleza, los animales, lo bonito de pasar tiempo al aire libre…, está muy bien", razonó.

Paula Fernández, Álex Jiménez y Alejandro Jiménez. / I. B.

Mientras, la expectación en el patio de butacas del muelle de Luanco era creciente. Marcos Menéndez y Sandra Fernández llevaban por primera vez a Marisol Menéndez a un espectáculo infantil, mientras que otros, como Víctor Fernández, ya conocían bien lo que les esperaba: "Hace dos años los vimos y los niños estuvieron encantados". Sus nietos, Lucas y Santi Viña, de Cudillero, estaban ansiosos por ver a a ver a sus favoritos: "’El Bartolito’ y la ‘Vaca Lola": "En casa suenan todo el día", reconocían.

"El show en vivo es una experiencia irrepetible, en la que se comparte en familia una niñez que pasa tan rápido", resumió uno de los asistentes, Álvaro Fernández, convencido de que se trataba de una forma de crear recuerdos bonitos y divertidos, más aún en un entorno natural como el del muelle, un entorno de los que hablan en Zenón.

Los pequeños Myriam y Marcos Fernández juegan antes del comienzo de la función. / I. B.

Y entonces empezó la función. Y como ya había advertido Caracciolo, el público enloqueció como si el "Lorito Pepe" o la "Vaca Lola" fuesen auténtico estrellas del rock. Sin duda, para los más pequeños, lo son.

La música de "Abba" despide el sábado, y hoy, turno de Malikian

Tras el show de "La Granja de Zenon", los inconfundibles sonidos del pop de la célebre banda sueca "Abba" tomaron "Luanco al Mar". No quedaba un hueco libre para disfruta de "Abba the Experience", una de las bandas tributo a los ganadores de Eurovisión de 1974 más reconocidas del panorama internacional. Hoy el protagonismo en "Luanco al Mar"será para el violinista Ara Malikian. Está previsto que su concierto comience a las 21.30 horas.