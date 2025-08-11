Almacenar el CO2 centra la jornada de La Granda
Los Cursos de La Granda continúan hoy con la jornada que ya tradicionalmente organiza y dirige el Grupo Daniel Alonso. Este año se titula "Captura y almacenamiento del CO2: una vía complementaria para la descarbonización", y lo dirige Víctor Martínez, director de operaciones e I+D de Idesa.
La inauguración correrá a cargo del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. A continuación intervendrá Fernando Rubiera González, profesor investigador en el Incar-CSIC, Oviedo, y vicepresidente de la Plataforma Tecnológica del CO2. Le seguirán Paula Fernández-Canteli,del Instituto Geológico y Minero de España; María Lorenzo Conto, directora de Energía y Desarrollo de negocio de Hunosa; Marcos Cano, investigador de Arcelor-Mittal, y el director del curso. Para finalizar se celebrará una mesa redonda. n
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Ver para creer en Avilés: detenida una madre por conducir ebria (con su hija y dos amigos a bordo, todos menores) y chocar contra cuatro coches
- Así es la Senda del Escañorio, el 'pulmón verde' de Corvera, recién reformada y con una imponente cascada
- Intenta robar una mochila en la playa de Xagó y acaba tratando de darse a la fuga de unos bañistas que le plantaron cara
- La magia del Songs for an Ewan Fest brilla en Salinas: 'entorno y ambiente' encandilan al público
- Una noche de verano con Rodríguez-Ovejero: el presidente de Satec reúne a 200 invitados por su cumpleaños