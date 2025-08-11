Almacenar el CO2 centra la jornada de La Granda

Los Cursos de La Granda continúan hoy con la jornada que ya tradicionalmente organiza y dirige el Grupo Daniel Alonso. Este año se titula "Captura y almacenamiento del CO2: una vía complementaria para la descarbonización", y lo dirige Víctor Martínez, director de operaciones e I+D de Idesa.

La inauguración correrá a cargo del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. A continuación intervendrá Fernando Rubiera González, profesor investigador en el Incar-CSIC, Oviedo, y vicepresidente de la Plataforma Tecnológica del CO2. Le seguirán Paula Fernández-Canteli,del Instituto Geológico y Minero de España; María Lorenzo Conto, directora de Energía y Desarrollo de negocio de Hunosa; Marcos Cano, investigador de Arcelor-Mittal, y el director del curso. Para finalizar se celebrará una mesa redonda. n