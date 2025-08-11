La cerveza sigue corriendo por La Exposición

Los amantes de la cerveza tienen una parada segura en Avilés. Tras dos primeras jornadas con buen afluencia de gente –en la imagen–, ayer estaba planeado que "Cover Planet" amenizase la tarde en el recinto. Esta tarde, Fran Juesas, cantautor asturiano, recogerá el testigo y será el protagonista. Hará dos pases: a las 20.30 y 22.30 horas.