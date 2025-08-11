La cerveza sigue corriendo por La Exposición
Los amantes de la cerveza tienen una parada segura en Avilés. Tras dos primeras jornadas con buen afluencia de gente –en la imagen–, ayer estaba planeado que "Cover Planet" amenizase la tarde en el recinto. Esta tarde, Fran Juesas, cantautor asturiano, recogerá el testigo y será el protagonista. Hará dos pases: a las 20.30 y 22.30 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Ver para creer en Avilés: detenida una madre por conducir ebria (con su hija y dos amigos a bordo, todos menores) y chocar contra cuatro coches
- Así es la Senda del Escañorio, el 'pulmón verde' de Corvera, recién reformada y con una imponente cascada
- Intenta robar una mochila en la playa de Xagó y acaba tratando de darse a la fuga de unos bañistas que le plantaron cara
- La magia del Songs for an Ewan Fest brilla en Salinas: 'entorno y ambiente' encandilan al público
- Una noche de verano con Rodríguez-Ovejero: el presidente de Satec reúne a 200 invitados por su cumpleaños