Comida popular en Avilés: las empanadas y las carrilleras reúnen a los vecinos de Llaranes

"Solo me falta subirme al escenario a cantar". Tirando de ironía, así fue como terminó su discurso Aarón Macías, organizador de la comida popular y vecino de Llaranes. No perdió la oportunidad de agradecerle el trabajo a sus compañeros de la Comisión de Festejos de Llaranes (Cofella) y se emocionó en pleno discurso, provocando el aplauso de los asistentes que le escuchaban atentamente. "Este tipo de celebraciones son una excusa para juntar a vecinos y amigos. Si no hay nadie que lo organice, esto desaparece y sería una pena teniendo en cuenta todo lo que ha ganado en vida Llaranes desde hace unos años", añadió.

La carpa estaba completamente llena, se vendieron todos lo vales disponibles. Incluso se sacaron nuevas remesas habilitando más espacios, que también se agotaron. Pese a que como los propios vecinos dicen, "siempre somos las mismas personas", hay cambios por la época en la que se celebra. "Es gracioso porque la poca gente del barrio que falta es porque está de vacaciones lejos de Asturias. El año que viene puede coincidirles bien y vienen a comer, pero hay otros que están hoy aquí, que faltarán el año que viene", comentó Susana Rionda, miembro de la asociación de vecinos, reflexionando sobre las ausencias.

Las mesas estaban repletas de comida y se veían muchos abanicos bajo la sombra de la carpa. El menú que disfrutaron los asistentes, previamente concertado por la organización, incluía ensaladilla rusa, de primero: carrilleras de cerdo, de segundo; y arroz con leche para cerrar el banquete por todo lo alto. No faltaron tampoco todo tipo de empanadas y embutidos que llevó la gente de sus casas. "Esto ayuda a conectar a la gente del barrio, hay gente que lleva viviendo aquí toda la vida, pero también viene gente que se mudó hace poco a Llaranes e intenta integrarse entre los vecinos", señaló Rionda, reflexionando sobre el carácter social de la cita.

"Cualquier encuentro ciudadano favorece la cohesión de los barrios en Avilés. Siempre intentamos participar en estas jornadas y pretendemos que las asociaciones lo tengan lo más fácil posible para sacar adelante estos eventos", apuntó Pelayo García, concejal de Participación, presente en la comida junto a su familia. "Me encanta la charla que acompaña al café y la posterior sobremesa. Sirve para compartir con la gente sus inquietudes, escuchamos a la ciudadanía en un entorno alejado de los formalismos", añadió.