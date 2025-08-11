El Festival Fifty-Fifty amplía su programación en la V Edición

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, presenta su programación ampliada para esta quinta edición, que clausurará la temporada cultural estival en Asturias. Con una propuesta que une música en directo, poesía, reflexión y diversidad cultural, el festival reafirma su identidad como uno de los eventos más singulares del panorama nacional y europeo.

Los recitales poéticos, que se celebrarán en la Sala Club de la Factoría Cultural, reunirán a premiados poetas, traductores y voces emergentes en tres encuentros que combinan reflexión, diálogo y lectura en vivo. Además, el festival contará con seis conciertos de jazz, más actividades culturales gratuitas como pasacalles, animaciones, talleres, conciertos infantiles, masterclass y una exposición. Las entradas ya está a la venta.