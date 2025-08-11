"A todo gas" en un polígono de Avilés: detenido un joven de 20 años por hacer trompos en el PEPA y dar positivo en drogas

Un joven que se creyó Toretto en "A todo gas" y acabó siendo interceptado por la Policía. Los agentes municipales intervinieron en la madrugada del domingo a un joven de 20 años que estaba haciendo trompos en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, el PEPA. Además de ser denunciado por conducción temeraria, los policías propusieron al jovn para sanción por circular con presencia de drogas en el organimos, tras arrojar resultado positivo en e ltest de THC y cocaína.

En la madrugada del sábado los agentes locales efectuaron también dos llamativas intervenciones. Una a las 2.30 horas, en la calle Río Requejada, en Llaranes, donde sorprendieron a un corverano de 40 años conduciendo sin carné porque había perdido los puntos.

Tres cuartos de hora después, a las 3.15 horas, la Policía Local de Avilés también detuvo a un joven de 22 años que estaba reventando retrovisores de coches aparcados en la calle Fuero de Avilés. En total causó daños en seis vehículos. El detenido fue llevado a dependencias policiales para la confección del pertinente atestado.

El jueves, la Policía Local detuvo un avilesino de 35 años por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, en el desarrollo de de una inversión surgida en la calle Valdés Salas cuando el arretado, que presentaba un notorio estado de ambriague, se encontraba ocasionando un altercado en plena calle, llegando incluso a tratar de agredir a los agentes.