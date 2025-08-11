La huelga de educación lastra las cifras del Museo Marítimo de Luanco

La huelga de la enseñanza pública asturiana de finales del pasado curso escolar no solo trajo consigo el cese de la consejera Lydia Espina, también afectó a otros sectores. "Nosotros perdimos visitantes y también ingresos", explica José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco. Y es que el centro museístico de la calle Gijón se nutre, sobre todo, de las visitas escolares, de excursiones y talleres que promueve el centro para acercar el medio marino a los sectores más jóvenes. "Las visitas de alumnado de toda Asturias son nuestro punto fuerte, y más aún en los meses de mayo y junio, coincidiendo con los últimos compases del curso. La huelga del profesorado nos afectó mucho, en ese sentido, incide García.

Y eso, continúa el director del Museo Marítimo, esa bajada en el número de visitantes, se ha notado en la contabilidad general de participación que el museo ha hecho sobre los siete primeros meses de año, desde enero a julio. "El pasado año, hasta julio, conseguimos atraer a 11.000 personas. En este 2025, que íbamos muy bien, nos quedamos en el mismo periodo con 10.500", argumenta García.

Sobre las visitas de colegios asturianos al Museo Marítimo, el director asegura que el alumnado y el profesorado que visita el centro "queda encantado". "Tenemos mucho éxito, y cuando vienen a visitarnos no solo abonan el precio de la entrada, sino que también se inscriben a los talleres. Es decir, que pagan 6,50 euros frente a los 3 euros que cuesta la entrada", indica el director del centro museístoc. La duración de esas visitas es de dos horas y media, que incluyen un descanso para el aperitivo. Los talleres y visitas son impartidos por el guía del Museo, Illán Escalada.

El centro museístico luanquín cerró en 2024 con un total de 19.258 visitantes, una cifra que supuso un incremento con respecto al año anterior, en el que se registraron 18.702.