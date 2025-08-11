Los "Leather Boys", la banda avilesina que soñó con ir a Eurovisión, celebran 20 años de rock, caña y cachondeo

Los "Leather Boys" cumplen veinte años y lo van a celebrar el próximo día 23 de agosto en La Exposición, con un concierto enmarcado en las fiestas de San Agustín al que se sumarán algunos exmiembros de la banda. "En toda nuestra historia tuvimos quince baterías, cinco bajistas... no vendrán todos", señalan Luis Herrero Sariego y Luismi Díaz, que cuando se suben al escenario son, respectivamente, "Leather Sex" (guitarrista) y "Leather Rose" (vocalista). "Será como el festival Live Aid de 1985 pero de crapulismo", bromean los miembros de esta banda que ha conjugado la diversión con el rock and roll.

"Leather Sex" y "Leather Rose" se conocieron en la desaparecida tienda Tipo de Fernández Balsera. Decidieron montar una banda, y lo hicieron. Empezaron en acústico y pronto se dieron cuenta de que su sonido necesitaba ser electrificado. Pensaron desde el principio en que tocarían temas propios, y que los pilares serían dar "caña" y el "cachondeo". Su primer concierto fue en El Garage, en El Carbayedo, donde ya desplegaron su sonido "leather".

Prosiguieron tocando en bares y más bares hasta que en 2009 decidieron presentarse a las previas de Eurovisión, pasando varias fases y quedándose a las puertas de la final. "Buscábamos popularidad y dinero, y gracias a aquello conseguimos grabar nuestro primer disco profesional con Alberto Rionda", apuntan ambos miembros de los "chicos de cuero" (traducción del nombre de la banda al castellano), que reconocen que "no son profetas en su tierra", ya que sus bolos más allá del Pajares, como los ofrecidos en Madrid, Galicia, Euskadi, Valencia y Zaragoza, entre otros lugares, tienen más aceptación que "en casa".

Los avilesinos son defensores del "hedonismo ilustrado", y con el humor por delante han editado seis discos, entre ellos dos EP, y un libro que cuenta la historia de la banda, que entre otros lugares singulares, actuó en la cárcel de Asturias, en locales de "striptease" e incluso en El Molinón, donde interpretaron "Born in the Molinón", basado en su tema "Born in the seventies".

Tras dos décadas de tropelías, andanzas y conciertos, la banda ha descartado, por el momento, organizar una gira con motivo de su vigésimo aniversario. Eso sí, ya están manos a la obra para editar un nuevo disco que, presumiblemente, saldrá en el mes de noviembre, entre otras cuestiones porque el día 29 de ese mes ya han fijado la presentación oficial en una sala de Madrid. "Aún no tenemos título, pero estará dedicado al sadomasoquismo, al bondage (práctica erótica basada en la inmovilización de una persona, generalmente con cuerdas), siempre nos gustaron los fetiches, el cuero...", indica "Leather Sex". Ya han subido un adelanto en formato videoclip de su séptimo trabajo a Youtube, que lleva por título "Haircut and Attitude". "Ahora solo nos queda tocar en un asilo", añaden ambos músicos, que coinciden además en que una de las claves de los "chicos de cuero" es que siempre les atrajo "llamar la atención".

Más de veinte artistas han sido "Leather Boys" y todos han tenido apodo: "Leather Rocket", "Leather Salvation", "Leather Dangeorus Dick", "Leather Totlins" o "Leather Mango Kid". Algunos de ellos acompañarán a la banda el próximo día 23 en la pista de La Exposición, a la hora del vermú, donde sonarán "temas clásicos" de sus primeros veinte años de trayectoria.