Mostrar la sección subterránea, el reto de la segunda fase del plan de la muralla de Avilés

La muralla medieval de Avilés se descubrirá al público tras el puente de agosto –tal y como adelantó ayer este periódico–, pero eso no significa, ni mucho menos, que el proyecto se dé por concluido. Solo se ha ejecutado la primera fase. El Ayuntamiento está ahora a la espera de la adjudicación del proyecto y las obras de construcción del futuro centro de interpretación de la muralla. Y si todo sale según lo esperado, antes de fin de año se prevé sacar a licitación el proyecto de restauración de la propia cerca.

"Ahora se ha hecho una conservación preventiva de sellado para que en los meses que pasen hasta que se pueda realizar la restauración no haya algún deterioro. En restauración habrá que rejuntear con mortero y facilitar la comprensión de esos elementos que se ven, porque hay diferentes partes correspondientes a diferentes momentos, y hay que hacer ese esfuerzo didáctico. Y se verá parte de la muralla que tuvimos que dejar enterrada pero que tiene restos. También se acondicionará el entorno", explicó Alejandro García, el arqueólogo de Castrum Arqueología y Gestión Cultural que dirige la recuperación de la muralla.

Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos, ya había explicado que "esta primera fase concluye con las memorias y consolidación (de la muralla), y ahora toca decidir cómo se interviene en la parte de restauración".

De manera inesperada se descubrió que la muralla continúa al menos tres metros más de profundidad, que se tiene que estudiar cómo técnicamente se puede mostrar también a la ciudadanía cuando finalice la segunda fase de recuperación, la que corresponde a la rehabilitación de los 57 metros de lienzo descubiertos.

Esto no significa que el trabajo de los arqueólogos haya finalizado. "En la segunda fase se continuará con la investigación arqueológica y con la excavación, porque ahora hemos hecho sondeos limitados en superficie", explicó Alejandro García. De hecho, en solo 30 metros cuadrados se recuperaron centenares de piezas que van del siglo XIII al XVII.

El vandalismo

Uno de los temores de restauradores y del propio Ayuntamiento es que una vez que se destape la muralla medieval, sufra ataque vandálicos. "Hay cámaras de seguridad y vamos a contar con la sensibilidad del público para que no deje recuerdos, souvenirs ni pintadas o grafitis. La conservación del patrimonio cultural es tarea de todos, porque es de todos", afirmó la arqueóloga Patricia Suárez.

Los delitos contra el patrimonio histórico figuran en el Código Penal y pueden conllevar penas de cárcel de seis meses a tres años, multas de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio de 1 a 5 años, además de la posible obligación de reconstrucción o restauración del bien dañado.