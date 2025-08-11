Nintendo Switch 2 Tour hace escala en Avilés tres días
El evento Nintendo Switch 2 Tour estarán en Avilés del 15 al 17 de agosto con carpas en la plaza de Álvarez Acebal, frente a la Casa de Cultura, de 17.00 a 23.00 horas. Más de 40 puestos de juego para disfrutar gratis de la nueva Switch 2, que incluye "Hogwarts Legacy" o la mejorada "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".
Se trata de una propuesta para todas las edades y niveles de juego, con un "photocall" para inmortalizar el momento. Quienes se acerquen podrán probar de forma gratuita la nueva consola de la "Gran N" y sumergirse en sus grandes lanzamientos: el trepidante "Mario Kart World" y la aventura colorida de "Donkey Kong Bananza". Los visitantes podrán medirse con amigos y familiares en distintas modalidades de juego, ya que ambos juegos combinan diversión inmediata con desafíos a medida.
