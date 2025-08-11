El Puerto de Avilés crece en tráficos pese al contexto general de retroceso

El Puerto de Avilés ha conseguido crecer en el primer semestre del año en un contexto general de caída del tráfico de mercancías en el conjunto del sistema portuario español. Y lo ha hecho además en graneles líquidos, en mercancía general y también en el muelle pesquero. Además, se han recuperado los cruceros, con la escala del "Scenic Eclipse" el pasado 15 de junio.

Si es importante el incremento del volumen de las mercancías, tanto o más lo es que crezca también su valor económico, con las exportaciones alcanzando ya el 52% del total de los movimientos portuarios y el mayor valor económico, lo que refleja la transformación de la industria avilesina y asturiana.

El Puerto de Avilés movió en los seis primeros meses del año un total de 2.316.057 toneladas, que representan un 2,2% más que en el mismo periodo de 2024, y con un valor que ha alcanzado los 1.725 millones de euros. La tasa de incremento es significativa si se tiene en cuenta que en el sistema portuario nacional de interés general se ha registrado un retroceso del 3,1%.

Las exportaciones suponen la consolidación del mayor valor añadido de las mercancías que se mueven en los muelles avilesinos. El 52% del tráfico que se embarca para su expedición alcanzaron un valor de 1.115 millones de euros, frente a los 610 millones que representaron las importaciones, que han sido un 48% del total de los movimientos portuarios.

Los productos y muelles

Los meses de enero, mayo y junio fueron los que registraron un mayor movimiento de mercancías, superando las 400.000 toneladas.

La mercancía general fue la que registró mejores datos, con 674.532 toneladas, el 7,43% más que en el primer semestre de 2024. ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Windar e Idesa son las responsables de la mejoría de las cifras.

La pesca también registró un aumento significativo del 8,82%, con 6.414 toneladas frente a las 5.894 de un año antes. Y los graneles líquidos aportaron un incremento del 3,6%, al alcanzar las 308.297 toneladas de enero a junio.

Los muelles de Raíces y su ampliación registraron el mayor número de atraques y de mercancías: 153 operativas y 1.027.445 toneladas. Le siguió el muelle de Valliniello, con 112 atraques y 335.101 toneladas (+5,64%), y el de ArcelorMittal con 80 operativas y 347.914 toneladas (+4,45%). A continuación, se sitúan los muelles Sur y Oeste de San Juan con 68 atraques y 574.964 toneladas.

También aumentaron los buques mercantes que hicieron en Avilés: 413 frente a los 403 del primer semestre de 2024.

"Los datos reflejan un crecimiento alineado con las previsiones de nuestro Plan de Empresa", afirmó el director del Puerto, Ramón Muñoz-Calero.