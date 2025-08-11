Salen a la venta las entradas para el Festival Folclórico

Las entradas para asistir a las galas de apertura y clausura del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular de Avilés, que se celebrará el viernes 22 y el sábado 23 de agosto en el Auditorio de la Casa de Cultura, salen a la venta a las 11.00 horas de hoy.

Los puntos de venta son la taquilla de la Casa de Cultura y en uniticket.janto.es/palaciovaldes, al precio de 3 euros por día y de 5 euros si se compra el abono para las dos galas. En ambos casos, si la compra se realiza por la citada web, se incrementa el precio en 1 euro por los gastos de gestión.

El certamen está organizado por la Agrupación folklórica Sabugo ¡Tente firme! y el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés.